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پیام احساسی سرمربی پرسپولیس برای هواداران

پیام احساسی سرمربی پرسپولیس برای هواداران
کد خبر : 1794078
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اوسمار ویه‌را با انتشار تصویری از سکوهای ورزشگاه آزادی، دلتنگی خود برای هواداران این تیم را ابراز کرد.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را که پس از اتفاقات اخیر و وقفه مسابقات لیگ برتر، ایران را ترک کرده است، امروز با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود، پیامی ویژه برای هواداران پرسپولیس ارسال کرد.

سرمربی برزیلی سرخ‌ها تصویری از سکوهای مملو از تماشاگران این تیم در ورزشگاه آزادی را منتشر و نسبت به انرژی هواداران در این استادیوم ابراز دلتنگی کرده است؛ استادیومی که او در دوره اول حضور خود در پرسپولیس قهرمانی لیگ برتر را در آن جشن گرفت اما در دومین دوره، با توجه به بازسازی ورزشگاه شانس هدایت تیمش در آن را پیدا نکرد.

پیام احساسی سرمربی پرسپولیس برای هواداران

این استوری در حالی منتشر شده که اوسمار همچنان با مدیران باشگاه پرسپولیس در ارتباط است و برنامه‌های مربوط به فصل آینده را دنبال می‌کند. او حالا انتشار این پیام، بار دیگر علاقه و دلبستگی خود به پرسپولیس را نشان داده تا مشخص شود همچنان مشتاق به همکاری با این باشگاه است.

 

انتهای پیام/
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