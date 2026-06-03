شکار کفش طلای دوم و ورود به باشگاه رونالدو و مسی
هری کین در آستانه خلق تاریخ جدید
رابی فاولر، مهاجم پیشین تیم ملی انگلستان، معتقد است هری کین در جام جهانی ۲۰۲۶ با تصاحب دومین کفش طلای خود تاریخساز خواهد شد و به باشگاه اختصاصی رونالدو و مسی میپیوندد.
به گزارش ایلنا، اجماع عمومی بر این است که سه شیرها برای داشتن هرگونه شانس جهت پایان دادن به ۶۰ سال ناکامی و حسرت در کسب یک جام بینالمللی، تابستان امسال روی خاک آمریکای شمالی به غرش کاپیتان خود نیاز مبرم خواهند داشت.
کین از زمان اولین بازی در سال ۲۰۱۵، همواره نقشی کاریزماتیک و نجاتبخش برای کشورش ایفا کرده است. اکنون با گذشت بیش از ۱۱ سال، این بازیکن ۳۲ ساله و به شدت آماده و سرحال، در ۷۸ نوبت برای کشورش موفق به گلزنی شده و در این مسیر کتابهای رکورد را بازنویسی کرده است.
پیش از این در سال ۲۰۱۸، زمانی که او به انگلیس برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی کمک میکرد، فوقستاره سابق تاتنهام پس از ۶ بار گلزنی، به عنوان برترین گلزن جام جهانی کار خود را به پایان رساند. تا به حال هیچ بازیکنی نتوانسته است این جایزه را بیش از یک بار به دست آورد.
آیا کین میتواند در کسب کفش طلای جام جهانی تاریخسازی کند؟
آیا کین میتواند در سال ۲۰۲۶ به اولین بازیکنی تبدیل شود که به این مهم دست مییابد؟ وقتی این سوال از فاولر پرسیده شد، مهاجم سابق لیورپول و سه شیرها در گفتگوی اختصاصی با وبسایت گل گفت: «بالقوه بله. با این اسکواد انگلیس، من فکر میکنم آنها کاملاً توانایی صعود به مراحل پایانی را دارند. و وقتی به گلزنی مثل او فکر میکنید، او احتمالا نیاز دارد که به مراحل یکچهارم نهایی، نیمهنهایی و حتی فینال برسد. من فکر میکنم انگلیس توانایی انجام این کار را دارد.»
«شما میخواهید که انگلیس عملکرد خوبی داشته باشد؟ البته که میخواهید، اما میخواهید هری هم موفق باشد؛ چرا که درباره کسب مجدد توپ طلا صحبت میکنیم. اگر او یک بار دیگر عنوان برترین گلزن را در جام جهانی به دست آورد، این موضوع برای او فوقالعاده خواهد بود.»
«او تواناییاش را دارد، البته که دارد، چون جریان بازی هم برای او مناسب است. من فکر میکنم او از نظر نحوه مدیریت خودش در طول بازیها بسیار باهوش عمل میکند. او در تمام طول بازی با سرعت ۱۰۰ مایل بر ساعت بازی نمیکند. فکر میکنم او در نحوه بازی، بسیار هوشمندانه عمل میکند.»
«هری تقریبا همه چیز را در اختیار دارد؛ او گل میزند. آیا شما روی عدم گلزنی او شرط میبندید؟ من قطعاً این کار را نمیکنم. فکر میکنم انگلیس در این تورنمنت تا مراحل پایانی پیش خواهد رفت و اگر این اتفاق بیفتد، یک نفر گلها را به ثمر خواهد رساند و امیدوارم که آن فرد، در کنار دیگران، هری باشد.»
آیا کین گلزن به آمار ۱۰۰ گل ملی برای انگلیس خواهد رسید؟
با توجه به اینکه هیچ نشانهای از افت یا کاهش سرعت در بازی کین دیده نمیشود و جانشینان مناسب اندکی برای پیراهن شماره ۹ او ظهور کردهاند، او به بالا بردن سقف رکوردهای خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس ادامه خواهد داد. او باید یک آمار سه رقمی را در تیررس خود داشته باشد.
در پاسخ به این سوال که آیا کین میتواند با الگوبرداری از رونالدو و مسی به این حد نصاب برسد (در حالی که وین رونی تنها بازیکن انگلیسی است که از مرز ۵۰ گل عبور کرده)، فاولر افزود: «من اکنون به انگلیس نگاه میکنم و فکر میکنم آنها نسبت به زمانی که من بازی میکردم، بازیهای بسیار بیشتری انجام میدهند. من نمیدانم آیا این موضوع فقط به این دلیل است که همه چیز در مقابل چشمان شماست، شما همه رقابتها را دارید و لیگ ملتها را هم در اختیار دارید.»
«هری بازی میکند و گل میزند، اینطور نیست؟ بنابراین، وقتی به گروههای مقدماتی و نحوه بازی انگلیس نگاه میکنید، انگلیس باید گلهای زیادی را فراتر از آن به ثمر برساند.»
«ما داریم درباره هری صحبت میکنیم، او به وضوح دیگر یک جوان بیتجربه نیست. شاید به سمت دوران افول کارنامه حرفهای خود حرکت میکند. اما، اگر با شما صادق باشم، فکر میکنم او هنوز هم فوقالعاده به نظر میرسد. من هنوز فکر میکنم او توانایی گلزنی دارد. من هنوز فکر میکنم او برای چند سال آینده نیز یک بازیکن فیکس برای انگلیس خواهد بود.»
«وقتی به گلهای او نگاه میکنید، فعلاً روی عدد ۷۸ قرار دارد و بسیار خوب، حدود ۲۰ و چند گل دیگر تا رسیدن به آن [۱۰۰ گل] فاصله دارد. اما، شما روی عدم موفقیت او شرطبندی نمیکنید چون من فکر میکنم نسبت گلهای او در هر بازی فوقالعاده بوده است و بعید میدانم این روند به این زودیها متوقف شود.»
«وقتی به گروه مقدماتی انگلیس که پس از جام جهانی برای یورو میآید نگاه میکنید، او باید چند گل دیگر به ثمر برساند. امیدوارم این کار را انجام دهد، چون فکر میکنم ما در مورد یک مهاجم نسل جدید در وجود هری کین صحبت میکنیم و او درخشان بوده است.»
«ما با وین رونی کاملاً خوششانس بودیم، عملکردها و گلهای او برای انگلیس فوقالعاده بوده است. و سپس، بلافاصله، هری در همان قلمرو قرار میگیرد، یعنی وقتی در مورد مهاجمان انگلیس صحبت میکنید، او نیز در آن رده برتر قرار دارد.»
کین یک مدعی جدی برای توپ طلای ۲۰۲۶ است
کین همچنان در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین بازیکن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس (GOAT) قرار دارد، چرا که با ۱۱۲ بازی ملی در کارنامه خود، رکورد بیشترین بازی ملی تاریخ این کشور را نیز در چشمانداز خود میبیند. پیتر شیلتون در حال حاضر با ۱۲۵ بازی در صدر جدول قرار دارد.
کسب یک افتخار بزرگ بینالمللی میتواند کین را بیش از هر زمان دیگری به صدر آن لیست نزدیک کند و او را بیشتر به سمت رقابت برای کسب جایزه توپ طلا سوق دهد. او از هماکنون و پس از تبدیل شدن به برنده دو عنوان قهرمانی در آلمان با سه کفش طلای بوندسلیگا، به عنوان یکی از حاضران در کورس رقابت برای توپ طلای سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته میشود.
منبع: گل