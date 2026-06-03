توصیه بیرحمانه اسطوره به توخل
بلینگام را در بازی اول جام جهانی نیمکتنشین کن
آلن شیرر، اسطوره فوتبال انگلستان، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از توماس توخل خواست تا در تصمیمی شجاعانه، جود بلینگام را در دیدار افتتاحیه این تیم روی نیمکت قرار دهد.
به گزارش ایلنا، سه شیرها در حال حاضر مراحل نهایی آمادهسازی خود را برای جام جهانی تابستان امسال پشت سر میگذارند. شاگردان توماس توخل باید در اولین بازی گروهی خود در تاریخ ۱۷ ژوئن به مصاف کرواسی بروند.
انگلیس در گروه L این مسابقات با تیمهای غنا و پاناما نیز همگروه است و آنها به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی پا به این ماراتن جهانی میگذارند.
توخل هنگام اعلام لیست نهایی خود برای جام جهانی، هماهنگی و انسجام تیمی را بر استعدادهای فردی ترجیح داد، اما او همچنان با تصمیمات دشواری برای چیدمان ترکیب ۱۱ نفره اصلی خود در آستانه آغاز مرحله گروهی روبرو است.
اوایل این هفته، گزارشی ادعا کرد که انتظار میرود جان استونز، ستاره در حال جدایی منچسترسیتی، در دیدار برابر کرواسی در ترکیب اصلی انگلیس قرار بگیرد، اما یک تصمیم بزرگ دیگر نیز در رابطه با پست شماره ۱۰ وجود دارد.
به نظر میرسد جود بلینگام، فوقستاره رئال مادرید و مورگان راجرز، ستاره استون ویلا، محتملترین گزینهها برای بازی در پشت سر هری کین در جام جهانی باشند.
راجرز شاید کمی پیشی گرفته باشد
شیرر معتقد است که راجرز در این فصل عملکردی به اندازه کافی خوب ارائه داده تا توخل را برای یک «انتخاب شجاعانه» و بازی دادن به او به جای بلینگام مجاب کند.
شیرر در گفتگو با روزنامه سان در این باره گفت: «در حال حاضر، شاید راجرز کمی پیشی گرفته باشد.»
«منظورم این است که بلینگام با یک یا دو مصدومیت دستوپنجه نرم کرده است و در طرف مقابل، راجرز این فرصت را داشته که وارد ترکیب شود و عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد.»
«بنابراین، من فکر میکنم این راجرز خواهد بود که بازی را در ترکیب اصلی آغاز میکند و باید ببینیم چه اتفاقی برای بلینگام رخ خواهد داد.»
«راجرز فوقالعاده بوده است. او یک پسر واقعاً، واقعاً بااستعداد است و این حق را به دست آورده که پا به جام جهانی بگذارد و امیدوارم که عملکرد بسیار، بسیار خوبی داشته باشد.»
«من از طرفداران پر و پا قرص او هستم. سبک بازی و طرز تفکر او را دوست دارم و امیدوارم که بتواند موفق ظاهر شود.»
«کاملاً روشن است ۱۱ نفری که بازی اول را آغاز میکنند، همان ترکیب ثابتی نخواهند بود که در تمام بازیها و تا انتهای تورنمنت به میدان میروند.»
«و اگر مادری وجود داشته باشد که بتواند بازیکنان و به خصوص ستارههای بزرگ را در صورت نیمکتنشینی مدیریت کند، او همین سرمربی است.»
«چیزی که قطعاً نسبت به زمان حضور من در جام جهانی ۱۹۹۸ تغییر کرده، این است که دیگر همان ۱۱ نفر ابتدایی تا بازی آخر، حاضر نخواهند کرد.»
«این یک اسکواد کامل خواهد بود که بازی میکند و تلاش خواهد کرد تا مسیر خود را به خصوص در این شرایط آب و هوایی پیدا کند و جلو ببرد.»