ماراتن گلزنان در آمریکای شمالی
پنج مدعی اصلی تصاحب کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶
در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، بزرگترین و بیرحمترین گلزنان فوتبال جهان خود را برای یک جنگ تمامعیار جهت تصاحب کفش طلا و جاودانگی در تاریخ این رقابتها آماده میکنند.
به گزارش ایلنا،با نزدیک شدن به سوت آغاز هیجانانگیزترین تورنمنت فوتبالی جهان، گمانهزنیها درباره فاتح عنوان آقای گلی و تصاحب کفش طلای این دوره به اوج خود رسیده است. مهاجمان تراز اول دنیا با آمادگی کامل قدم به این مسابقات میگذارند تا با درخشش در مستطیل سبز، نام خود را در تالار افتخارات فیفا جاودانه کنند.
پنج مدعی اصلی برای تصاحب کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر خواهند بود:
لیونل مسی – آرژانتین (شانس: ۱۶/۱)
لیونل مسی تابستان امسال رهبری آرژانتین را در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی بر عهده خواهد داشت؛ حضوری بی سابقه که ششمین جام جهانی او را رقم میزند.
مسی الهامبخش آرژانتین در قهرمانی سال ۲۰۲۲ قطر بود و به نخستین فوتبالیست تاریخ تبدیل شد که به عنوان بازیکن برجسته جام جهانی، چندین توپ طلا را از آن خود کرده است.
مسی در طول آن تورنمنت هفت بار گلزنی کرد، اما رقابت برای کسب کفش طلا را به کیلیان امباپه (۸ گل) واگذار کرد. این یکی از معدود جوایز انفرادی است که در طول دوران حرفهای و رکوردشکن او، از دستش فرار کرده است.
ارلینگ هالند – نروژ (شانس: ۱۵/۱)
ارلینگ هالند برای اولین بار در جام جهانی حضور خواهد داشت؛ آن هم به عنوان بخشی از تیم ملی نروژ که برای نخستین بار پس از سال ۱۹۹۸ به این صحنه بزرگ بازمیگردد.
هالند در حال حاضر، بدون شک، بهترین گلزن دنیای فوتبال است و با به ثمر رساندن ۱۶ گل در تنها ۸ بازی، در صدر جدول گلزنان مرحله مقدماتی جام جهانی در اروپا قرار گرفت. این آمار بیش از دو برابر گلهای نفر دوم لیست گلزنان بود و خیر، این یک اشتباه تایپی نیست!
میکل اویارزابال – اسپانیا (شانس: ۱۴/۱)
به نظر میرسد در غیاب یک مهاجم شماره ۹ کلاسیک و ششدانگ، میکل اویارزابال تابستان امسال هدایت خط حمله اسپانیا را بر عهده داشته باشد.
اویارزابال آمار چشمگیر ۲۴ گل در ۵۲ بازی ملی را برای قهرمان اروپا ثبت کرده که شامل شش گل در مرحله مقدماتی است. این بازیکن ۲۹ ساله در هر یک از دو فصل گذشته در رئال سوسیهداد، ۱۸ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده است.
هری کین – انگلیس (شانس: ۱۵/۲)
هری کین یکی از سه بازیکن تورنمنت تابستان امسال است که در کنار امباپه و خامس رودریگز، به دنبال خلق یک تاریخ جدید هستند. هیچ بازیکنی تا به حال موفق نشده چندین کفش طلای جام جهانی را از آن خود کند، اگرچه کین پس از موفقیتش در سال ۲۰۱۸، اکنون به دنبال دومین کفش طلای خود است.
کاپیتان تیم ملی انگلیس به سختی میتوانست با فرمی بهتر از این وارد تورنمنت شود؛ چرا که او در فصل ۲۰۲۵/۲۶ موفق شده آمار خیرهکننده ۶۱ گل در ۵۱ بازی را برای بایرن مونیخ ثبت کند.
کیلیان امباپه – فرانسه (شانس: ۶/۱)
کیلیان امباپه از همین حالا پتانسیل این را دارد که به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ جام جهانی شناخته شود. تنها پنج بازیکن در تاریخ وجود دارند که بیشتر از امباپه در جام جهانی گلزنی کردهاند؛ فوقستارهای که تورنمنت ۲۰۱۸ را در سنین نوجوانی فتح کرد و در فینال نیز گل به ثمر رساند.
چهار سال بعد، هشت گل او کفش طلا را برای امباپه به ارمغان آورد؛ بازگشتی رویایی که شامل یک هتتریک تماشایی در شکست فرانسه در فینال مقابل آرژانتین بود. او به دلایل کاملاً واضح و روشنی، مدعی اصلی کسب کفش طلای این دوره به شمار میرود.