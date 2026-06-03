واکنش جنجالی دیاز به آخرین رقص رونالدو، مسی و مودریچ در جام جهانی

به گزارش ایلنا، ملی‌پوش پرتغالی در آستانه آغاز این تورنمنت به شدت مورد انتظار، به ارزیابی روایت‌های رو به افزایشی پرداخت که ادعا می‌کنند نمایش‌های تابستان امسال، به عنوان آخرین ویترین جهانی برای چندین ابرستاره متمایزکننده یک عصر فوتبال عمل خواهد کرد.

این مدافع میانی در مصاحبه اخیر خود با رسانه پرتغالی «آبولا»، در پاسخ به سوالی درباره احتمال اینکه این مسابقات آخرین رقص و غزل خداحافظی برای مسیِ آرژانتینی، مودریچِ کروات و رونالدو به عنوان کاپیتان تیم ملی خودش باشد، واکنش جالبی نشان داد.

جام جهانی به وضوح تنها عنوان بزرگی است که رونالدو افسانه‌ای هنوز موفق به تصاحب آن نشده است. دیاز با بیان یک جمله ساده یعنی «باید ببینیم...»، قطعیت خداحافظی قریب‌الوقوع آن‌ها از فوتبال ملی را رد کرد و در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت که فتح این جام دست‌نیافتنی چه معنا و مفهومی خواهد داشت. او در رابطه با این تلاش تاریخی توضیح داد: «این یک فاکتور انگیزشی اضافی است.»

رویای جام جهانی برای رونالدو

برای ملتی که به طور مداوم استعدادهای سطح بالایی را پرورش می‌دهد، تصاحب معتبرترین جایزه فوتبالی جهان همچنان جاه‌طلبی نهایی آن‌ها به شمار می‌رود. دیاز پافشاری می‌کند که اسکواد تیم، تحت تاثیر سنگینی انتظارات دیکته‌شده برای کسب این جام به خاطر مهاجم کاریزماتیک خود قرار ندارد.

آن‌ها به این موضوع به عنوان یک ماموریت تیمی برای خلع سلاح کردن مسی و آرژانتین نگاه می‌کنند. این مدافع با تشریح طرز تفکر اعضای تیم خاطرنشان کرد: «این برای همه ما مایه افتخار خواهد بود که بتوانیم آن لحظه را برای او، برای خودمان، برای تمام پرتغال و برای خانواده‌هایمان رقم بزنیم. این موضوع به معنای یک فشار اضافی نیست، بلکه نشان‌دهنده یک اشتیاق حتی ویژه‌تر برای بخشی از این [جام جهانی] بودن و رسیدن به آنجا برای پیروزی است.»

میراث این سه گانه افسانه‌ای

صحنه جهانی بار دیگر مزین به حضور سه شخصیت متمایزکننده فوتبال خواهد شد که در مجموع رکورد شگفت‌انگیز ۱۴ توپ طلا را بین خود تقسیم کرده‌اند. مسی، ستاره اینتر میامی، در کنار قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲، دو عنوان کوپا آمه‌ریکا و چهار تاج لیگ قهرمانان اروپا، به رکورد هشت توپ طلا افتخار می‌کند. رونالدو، مهاجم النصر که پنج توپ طلا در تالار افتخاراتش دارد، با پنج بار فتح لیگ قهرمانان اروپا و یک پیروزی تاریخی در یورو ۲۰۱۶ قاره سبز را تسخیر کرده و عناوین قهرمانی لیگ را در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و عربستان سعودی بالای سر برده است.

در همین حال، مودریچ که اکنون در میلان توپ می‌زند، در سال ۲۰۱۸ دوقطبی آن‌ها را شکست تا به تنها توپ طلای خود دست یابد و این افتخار را با شش مدال برجسته لیگ قهرمانان اروپا که در طول دوران درخشانش در مادرید کسب کرده بود، تکمیل کند.

نبردهای مرحله گروهی در انتظار است

این سه بازیکن باسابقه با مسابقات سختی در مرحله گروهی روبرو هستند که از ۱۷ ژوئن آغاز می‌شود. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، به مصاف الجزایر، اتریش و اردن خواهد رفت. کرواسی با حضور مودریچ نیز با انگلیس، پاناما و غنا سرشاخ می‌شود.

ماراتن پرتغال با تقابل برابر جمهوری دموکراتیک کنگو استارت می‌خورد و آن‌ها پیش از رویارویی با کلمبیا در ۲۷ ژوئن، در تاریخ ۲۳ ژوئن در برابر ازبکستان صف‌آرایی خواهند کرد. این غول‌های فوتبال جهان باید این مسابقات چالش‌برانگیز اولیه را با موفقیت پشت سر بگذارند تا رویاهای خود برای فتح جام قهرمانی نهایی را زنده نگه دارند.

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