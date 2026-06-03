شکار اولین برد تاریخ مصر در جام جهانی با فرماندهی صلاح

به گزارش ایلنا، زمانی که حسام حسن، بهترین گل‌زن تاریخ فوتبال مصر، با آن ضربه سر تماشایی دروازه الجزایر را باز کرد تا کشورش را به جام جهانی ۱۹۹۰ برساند، موجی از شادی و جشن‌های جنون‌آمیز سراسر این کشور عاشق فوتبال را در بر گرفت.

اکنون با گذشت نزدیک به چهار دهه، این اسطوره ۵۹ ساله در قامت سرمربی توانسته مصر را به مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برساند؛ اما این بار، صعود فراعنه با احساسات و هیجان بسیار کمتری از سوی هواداران همراه بود، چرا که نگاه فوتبالی‌ها در این کشور از هم‌اکنون به نحوه عملکرد و نتایج تیم در این صحنه بزرگ جهانی معطوف شده است.

سه حضور قبلی مصر در ادوار جام جهانی، هر کدام به خودی خود یک دستاورد بزرگ و تاریخی تلقی و جشن گرفته می‌شد، اما اکنون با افزایش سهمیه‌های قاره آفریقا به نزدیک به دو برابر نسبت به سال ۲۰۲۲، صرفِ صعود به این تورنمنت دیگر نمی‌تواند توقعات عمومی را برآورده کند.

حسن حالا زیر بار سنگین فشاری قرار دارد که از او طلسم‌شکنی و کسب نخستین پیروزی تاریخ مصر در ادوار جام جهانی را مطالبه می‌کند؛ ماموریتی برای پاک کردن خاطرات تلخ حذف در همان دور نخست جام‌های ۱۹۳۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ که برای پرافتخارترین کشور قاره آفریقا با ثبت رکورد ۷ عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا، کارنامه‌ای بسیار ناچیز و متواضعانه به شمار می‌رود.

فراعنه در گروه G این مسابقات با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه شده‌اند و این بار با امیدهایی کاملاً واقع‌بینانه، چشم به راه‌یابی به مرحله حذفی برای نخستین بار در تاریخ خود دوخته‌اند.

حسام حسن در گفتگو با وب‌سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) در این خصوص گفت: «من این جاه‌طلبی و انگیزه بزرگ را در چشمان بازیکنانم می‌بینم. آن‌ها می‌خواهند دستاوردی بسیار بزرگتر از آنچه مصر در جام‌های جهانی گذشته انجام داده است را رقم بزنند. ما باید نمایش بهتری در جام جهانی داشته باشیم و این هدف اصلی من است.»

صلاح همچنان مرد اصلی مصر است

محمد صلاح در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، زمانی که ۲۶ ساله بود، پس از پشت سر گذاشتن فصلی فوق‌العاده درخشان با پیراهن لیورپول، موفق شد هر دو گل مصر را در آن تورنمنت به ثمر برساند.

اگرچه صلاح ۳۳ ساله پس از سپری کردن یک فصل نه‌چندان ایده‌آل و دور از انتظار در آخرین سال حضورش در لیورپول، دیگر در اوج روزهای آرمانی خود به نظر نمی‌رسد، اما او همچنان اصلی‌ترین و خطرناک‌ترین سلاح هجومی فراعنه در خط حمله است و تنها دو گل با شکستن رکورد رویایی حسام حسن به عنوان بهترین گل‌زن تاریخ ملی مصر فاصله دارد.

مصری‌ها در این کارزار جهانی برای تامین آتشبار خط حمله خود، علاوه بر صلاح، به عمر مرموش، مهاجم منچسترسیتی نیز اتکای زیادی خواهند داشت؛ دو ستاره شاغل در لیگ برتر انگلیس که اکنون بار آرزوهای اسکوادی را به دوش می‌کشند که بخش اعظم آن از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی مصر تشکیل شده است.

علاوه بر این، حسام حسن با خط زدن نام مصطفی محمد، مهاجم نانت فرانسه، یک غافلگیری بزرگ در لیست خود ایجاد کرد و حمزه عبدالکریم، مهاجم ۱۸ ساله مصری را که به صورت قرضی در تیم زیر ۱۹ سال بارسلونا توپ می‌زند، به اردو فراخواند.

حسن در پایان افزود: «من به بازیکنانم اعتماد کامل دارم چون آن‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارند؛ چه محمد صلاح و مرموش و چه بازیکنانی که در لیگ مصر بازی می‌کنند. همه آن‌ها جاه‌طلبی و انگیزه‌های بزرگی در سر دارند.»

یوزهای قاره آفریقا در گام نخست خود در این تورنمنت، روز ۱۵ ژوئن به مصاف بلژیک می‌روند، یک هفته بعد برابر نیوزیلند صف‌آرایی می‌کنند و در نهایت، روز ۲۷ ژوئن در آخرین جدال گروهی خود مقابل تیم ملی ایران قرار خواهند گرفت.

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