بازگشت پادشاهان قاره آفریقا به صحنه جهانی
جاهطلبی فراعنه مصر با محمد صلاح در جام جهانی ۲۰۲۶
فوتبال مصر پس از غیبت در دوره گذشته، با رهبری محمد صلاح و انگیزهای مضاعف برای شکستن طلسم ادوار قبلی و صعود از مرحله گروهی، به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی بازگشته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مصر که به عنوان یکی از قدرتهای سنتی قاره آفریقا شناخته میشود، پس از یک دوره غیبت، بار دیگر جواز حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را کسب کرده است. فراعنه با هدایت حسام حسن و در اختیار داشتن ستارههای نامآشنا، انگیزههای زیادی برای خلق یک شگفتی بزرگ در این دوره از رقابتها دارند.
شناسنامه تیم
- لقب: فراعنه
- فدراسیون: اتحادیه فوتبال مصر (EFA)
- رنکینگ فیفا (می ۲۰۲۶): رتبه ۲۸ جهان (تیم چهارم آفریقا)
- سرمربی: حسام حسن (۵۹ ساله، مصر)
- کاپیتان نمادین: محمد صلاح (لیورپول)
- تاریخچه در جام جهانی: چهارمین حضور پس از سالهای ۱۹۳۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸
- روند مقدماتی: بدون شکست در ۱۰ بازی
با افزایش تعداد تیمهای صعودکننده به جام جهانی پس از تغییر فرمت فیفا به ۴۸ تیم، مصر از این فرصت برای بازگشت خود به جام جهانی نهایت استفاده را برد. معادله ساده بود؛ در گروه خود اول شوید و به طور رسمی صعود خود را به جام جهانی ۲۰۲۶ تایید کنید. مصر بدون هیچ لرزشی این کار را انجام داد.
فراعنه که در گروه A رقابتهای مقدماتی قرار داشتند، به راحتی جواز صعود خود را به دست آوردند. آنها با صفر باخت، ۸ برد و ۲ تساوی در ۱۰ مسابقه و با کسب ۲۶ امتیاز، بالاتر از بورکینافاسو (۲۱ امتیاز) به عنوان صدرنشین به کار خود پایان دادند.
فراتر از امتیازات ثبت شده، مصر در تمام زمینهها درخشان ظاهر شد. این تیم که به تدافعی بودن شهرت دارد، ۲۰ گل به ثمر رساند و ۲ گل دریافت کرد.
ملتی که در رویای یک عملکرد بیسابقه در جام جهانی است
علیرغم ۷ جام قهرمانی در جام ملتهای آفریقا که مصر را به پرافتخارترین کشور آفریقایی در این مسابقات تبدیل میکند، این تیم تاریخچه خاصی در جام جهانی ندارد. تنها عملکرد بزرگ آنها، رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی در اولین حضورشان در سال ۱۹۳۴ در ایتالیا بود. در ورزشگاه جورجیو آسکاردلی در ناپل در ۲۷ می ۱۹۳۴، فراعنه پس از شکست ۴ بر ۲ مقابل مجارستان حذف شدند و دبل عبدالرحمن فوزی نیز کافی نبود.
از آن زمان، مصر در دور اول سال ۱۹۹۰ در ایتالیا و سال ۲۰۱۸ در روسیه حذف شده است. هدف فراعنه این است که تا حد امکان پیش بروند. حسام حسن برای ارائه عملکرد عالی در سال جاری، به تیمش باور دارد. این سرمربی ملی معتقد است که بازیکنانش کیفیت و توانایی لازم برای برهم زدن پیشبینیها را دارند. تیم ملی مصر به عنوان تیم چهارم جام ملتهای آفریقای اخیر، جایگاهی دارد که باید از آن دفاع کند: تلاش برای اینکه سرانجام پس از دو ناکامی از دور اول عبور کرده و تا حد امکان مراحل بیشتری را پشت سر بگذارد.
حسام حسن، مرد نوسازی فراعنه
در فوریه ۲۰۲۴، حسام حسن پس از جدایی روی ویتوریای پرتغالی و حذف مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳، به عنوان سرمربی منصوب شد. این اسطوره مصری تیمی را تحویل گرفته بود که فاقد اعتماد به نفس و نتیجهگیری بود. پس از بیش از دو سال حضور روی نیمکت، این مهاجم سابق جریان را تغییر داد و مصر به خط مقدم بازگشت.
با یک صعود راحت به جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، مصر تقریباً تا انتهای مسیر رفت. فراعنه پس از شکست دادن بنین در یکهشتم نهایی و ساحل عاج در یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی مغلوب سنگال شدند. آنها در پی شکست در دیدار ردهبندی مقابل سوپر عقابهای نیجریه، در رتبه چهارم قرار گرفتند.
نشانهها از زمان ورود حسام حسن برای مصر بسیار مثبت و سبز رنگ است. او به کشورش اجازه داد تا پس از دوره ناموفق ۲۰۲۲، به جام جهانی بازگردد. این سرمربی بسیار جاهطلب است. او به عنوان یک قربانی تسلیمشده به مسابقات نمیآید. هواداران مصری میخواهند که پیشرفت تیمی در طول جام جهانی ۲۰۲۶ به طور واقعی متبلور شود.
۲۶ فرعون انتخابشده برای جام جهانی ۲۰۲۶
- دروازهبانان: محمد الشناوی، مصطفی شوبیر (الاهلی)، المهدی سلیمان (زمالک)، محمد علاء (الخونه)
- مدافعان: محمد عبدالمنعم (نیس)، محمد هانی، یاسر ابراهیم (الاهلی)، حسام عبدالمجید، احمد فتوح (زمالک)، طارق علاء (زد)، رامی ربیعه (العین)، حمدی فتحی (الوکره)، کریم حافظ (پیرامیدز)
- هافبکها: محمد صلاح (لیورپول)، مروان عطیه، احمد مصطفی "زیزو"، محمود حسن "ترزگه"، امام عاشور (الاهلی)، مصطفی عبدالرئوف، مهند لاشین (پیرامیدز)، هیثم حسن (رئال اویدو)، محمود صابر (زد)، ابراهیم عادل (نوردشیلاند)، نبیل عماد (النجمه)
- مهاجمان: عمر مرموش (منچستر سیتی)، حمزه عبدالکریم (اتلتیک بارسلونا)
سه بازیکن مصری که باید آنها را زیر نظر داشت
محمد صلاح
نمیتوان از تیم ملی مصر نام برد و به محمد صلاح اشاره نکرد. این کاپیتان نمادین بار دیگر در جام جهانی ۲۰۲۶ مورد توجه قرار خواهد گرفت. این دومین حضور او در این تورنمنت پس از سال ۲۰۱۸ در روسیه خواهد بود.
در آن دوره، او پس از مصدومیت شدید از ناحیه کتف که در فینال لیگ قهرمانان اروپا طی نبرد با سرخیو راموس به آن دچار شد، با شرایط بدنی آسیبدیده وارد مسابقات شد. این بار، این بازیکن متولد ناگریگ در آمادگی کامل به سر میبرد. اگرچه او فصل متوسطی (۱۲ گل، ۱۰ پاس گل در ۴۱ بازی) را زیر نظر قرمزهای لیورپول سپری کرد، اما صلاح بیشتر از هر زمان دیگری انگیزه خواهد داشت تا با کشورش در جام جهانی تاثیرگذار ظاهر شود.
جام جهانی ۲۰۲۶ همچنین یک سکوی پرتاب برای صلاح خواهد بود. حتی اگر مدعیان از هماکنون پس از اعلام خبر جدایی او از لیورپول در حال رقابت باشند، مصریها میتوانند دست به هجوم بزنند اگر و تنها اگر این فرعون در جام جهانی ۲۰۲۶ درخشان ظاهر شود. عملکرد این ستاره مصری به دقت زیر ذرهبین خواهد بود.
عمر مرموش
عمر مرموش که در سطح باشگاهی عملکرد خوبی دارد، در تکرار همین عملکرد در تیم ملی با چالش مواجه است. هنوز انتظار بهترین نسخه از این بازیکن منچستر سیتی میرود. اگرچه او از یک فصل بسیار ناامیدکننده با سیتیزنها میآید، اما انتظار میرود که زوج مکمل ایده آلی برای محمد صلاح در خط حمله باشد.
مرموش با بازی کمتر در این فصل (۳۶ بازی، ۸ گل، ۳ پاس گل)، از نظر بدنی شاداب خواهد بود تا بهترین نسخه از خود را ارائه دهد. او باید بهتر از ۱۱ گل زده خود در ۴۹ بازی برای فراعنه عمل کند.
حمزه عبدالکریم
حمزه عبدالکریم جواهر جدید فوتبال مصر است. از نظر بسیاری از کارشناسان، این مهاجم جوان جانشین ایده آلی برای محمد صلاح است. این بازیکن ۱۸ ساله که محصول خالص آکادمی الاهلی است، به بارسلونا پیوست و در تیم زیر ۱۹ سال میدرخشد؛ موضوعی که برای جلب نظر سرمربی و قرار گرفتن در لیست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کافی بود.
گروه و حریفان در جام جهانی ۲۰۲۶ (گروه G)
پس از قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، مصر در گروه G با بلژیک، نیوزیلند و ایران همگروه شد. این گروه با توجه به سابقه فراعنه، برای آنها گروهی مناسب به نظر میرسد.
تیم ملی مصر تورنمنت خود را با یک تقابل بزرگ مقابل بلژیک آغاز میکند. سپس، آنها در یک بازی که روی کاغذ نامتوازن است به مصاف نیوزیلند خواهند رفت. در نهایت، فراعنه در آخرین بازی گروهی، ایران را به چالش خواهند کشید.
در گروه G، مصر با داشتن اسکواد قوی و سبک بازی قابل توجه، حرفهای زیادی برای گفتن و برهم زدن سلسلهمراتب دارد. حتی اگر بلژیک به عنوان مدعی اصلی گروه مطرح باشد، فراعنه میتوانند شگفتیساز شوند. نیوزیلند و ایران دو حریفی هستند که به وضوح برای مصریها در دسترس محسوب میشوند. صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی، عملکردی قابل دستیابی برای محمد صلاح و همتیمیهایش خواهد بود.
۱۵ ژوئن ۲۰۲۶
(ساعت ۱۹ به وقت گرینویچ): بلژیک - مصر (ورزشگاه لومن فیلد در سیاتل)
۲۲ ژوئن ۲۰۲۶
(ساعت ۱ به وقت گرینویچ): نیوزیلند - مصر (ورزشگاه بی سی پلیس در ونکوور)
۲۷ ژوئن ۲۰۲۶
ساعت ۳ بامداد به وقت گرینویچ: مصر - ایران (ورزشگاه لومن فیلد در سیاتل)