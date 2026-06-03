شلیک لوکاکو در زاگرب
خط و نشان حریف اروپایی ایران در آستانه جام جهانی
در آستانه نبرد ایران و بلژیک در جام جهانی، شیاطین سرخ پس از برد مقابل کرواسی و گلزنی لوکاکو، هواداران را به آرامش دعوت کردند.
به گزارش ایلنا، بلژیک پس از پیروزی چشمگیر خارج از خانه مقابل کرواسی در روز سهشنبه، جایی که گلزنی روملو لوکاکو روحیه بزرگی را در آستانه جام جهانی تزریق کرد، به دنبال تعدیل انتظارات و فروکش کردن هیجانات است.
بهترین گلزن تاریخ بلژیک، نودمین گل ملی خود را در این پیروزی ۲ بر صفر به ثمر رساند؛ مسابقهای که برای هر دو کشور در حکم یک بازی تدارکاتی مهم برای جام جهانی است. این گل بازگشت او به تیم را پس از یک غیبت ۱۲ ماهه رقم زد و به نظر میرسد پایانی بر فصل دشوار او باشد که در آن کمتر از یک ساعت برای ناپولی بازی کرده بود.
رودی گارسیا، سرمربی تیم، به خبرنگاران گفت: «برای او این یک اتفاق بسیار بزرگ است. او با گلزنی زنده است. بنابراین، واقعیت اینکه او گل زد، موضوعی است که واقعاً از بابت آن خوشحالیم.»
«شما واکنش همتیمیهایش را دیدید. همه آنها برای جشن گرفتن به سمت او رفتند و او سزاوار این بود.»
سرمربی تیم افزود: «گلزن برتر ما، گلزن فوقالعاده برتر ما دوباره گل زده است و این فوقالعاده است. آن گل برای اعتماد به نفس او خوب است. با این حال، باید محتاط بمانیم. عجله کردن در کارها میتواند خطرناک باشد. ما باید او را قدم به قدم به جلو بیاوریم.»
لوکاکو با مصدومیت همسترینگ دستوپنجه نرم میکرد و آخرین بار در اوایل ماه مارس به میدان رفته بود.
گارسیا هشدار داد: «با این حال، او یک بار دیگر نشان داد که جلوتر از آن چیزی است که ما فکر میکردیم. با غیبتهای طولانیمدت به دلیل مصدومیت، شرایط اغلب به این صورت پیش میرود: شما میتوانید در ابتدا بسیار خوب باشید و سپس با یک افت یا عقبگرد مواجه شوید.»
یوری تیلمنز، کاپیتان بلژیک، روی اشتباه دفاعی بازیکنان کرواسی از فرصت استفاده کرد تا برخلاف جریان بازی، بلژیک را به گل برتری برساند، اما میهمان در نیمه دوم بسیار قویتر ظاهر شد و گل وقتهای تلفشده لوکاکو، درخشش بیشتری به این پیروزی بخشید.
کوین دیبروینه، هافبک باسابقه تیم، اضافه کرد: «من فکر میکنم این یک بازی فشرده و نزدیک بود.»
«ما چند چیز را آزمایش کردیم، شاید لزوماً با این هدف نبود که همه چیز را به طور کامل برای جام جهانی پیاده کنیم. به عنوان یک تیم کاملاً منسجم بودیم و موقعیت زیادی ندادیم. اینجا و آنجا هنوز به دنبال چند چیز هستیم و جنبههایی وجود دارد که میتوانیم در آنها بهتر بازی کنیم.»
دیبروینه گفت: «این یک شروع خوب است، اما ما باید آرام بمانیم. هنوز چیزهای زیادی میتواند تغییر کند. همچنین لحظاتی در طول جام جهانی وجود خواهد داشت که شرایط دشوارتر میشود. این تیم میخواهد با یک دیدگاه مثبت به مسابقات نزدیک شود.»
بلژیک پیش از عزیمت به ایالات متحده، جایی که در بازی افتتاحیه خود در گروه G روز ۱۵ ژوئن در سیاتل به مصاف مصر میرود، دومین دیدار تدارکاتی بینالمللی خود را روز شنبه در بروکسل مقابل تونس برگزار خواهد کرد.