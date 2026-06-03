انتقال دائمی هویلوند به ناپولی قطعی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد به‌طور رسمی اعلام کرد که راسموس هویلوند با انتقالی دائمی به ناپولی پیوسته و دوران حضورش در اولدترافورد به پایان رسیده است.

این مهاجم دانمارکی در ابتدای فصل ۲۶-۲۰۲۵ به‌صورت قرضی راهی ناپولی شده بود. در قرارداد میان دو باشگاه بندی وجود داشت که در صورت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا توسط ناپولی، انتقال او به شکل دائمی انجام شود.

ناپولی با کسب عنوان نایب‌قهرمانی سری‌آ و قرار گرفتن در جمع تیم‌های راه‌یافته به لیگ قهرمانان اروپا، شرایط لازم برای فعال شدن بند خرید اجباری را فراهم کرد. به این ترتیب، انتقال هویلوند با مبلغ ۳۸ میلیون پوند نهایی شد و منچستریونایتد نیز جدایی این بازیکن را به‌صورت رسمی تأیید کرد.

باشگاه انگلیسی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه اعضای باشگاه برای راسموس در ادامه دوران حرفه‌ای‌اش بهترین آرزوها را دارند.»

هویلوند در بازگشت به فوتبال ایتالیا عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و در فصل گذشته موفق شد در ۴۴ مسابقه در تمامی رقابت‌ها، ۱۷ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل نیز ثبت کند؛ آماری که نقش مهمی در موفقیت ناپولی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا داشت.

این مهاجم ۲۳ ساله در مجموع دوران حضورش در منچستریونایتد ۹۵ بار پیراهن شیاطین سرخ را بر تن کرد و حاصل عملکرد او ۲۶ گل و ۴ پاس گل بود.

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