نه بهخاطر لیونل مسی
رمزگشایی از ذهنیت برنده رونالدو در مسیر فتح قله فوتبال جهان
اریک جمبا جمبا تاکید کرد اشتیاق سیرناپذیر کریستیانو رونالدو برای قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، به خاطر رقابت با لیونل مسی نیست و این فوقستاره ۴۱ ساله صرفاً به دنبال فتح تنها مدال گمشده دوران حرفهای خود است.
به گزارش ایلنا، رونالدو هم مانند مسی، با باز شدن درهای مسابقات در ایالات متحده، کانادا و مکزیک، برای ششمین بار در رویداد پرچمدار فیفا حاضر خواهد شد. پیش از این هیچکس به چنین دستاوردی نرسیده بود و کتابهای تاریخ همچنان در حال بازنویسی هستند.
مسی، اسطوره آرژانتینی، پس از بالای سر بردن جام طلایی در پایان یک تورنمنت هیجانانگیز در سال ۲۰۲۲، برای یک شانس دیگر جهت کسب معتبرترین جایزه دنیای فوتبال بازگشته است. انتظار میرود که او پس از ۳۹ ساله شدن در ۲۴ ژوئن، با پایان یافتن این مسابقات بزرگ در ایالات متحده، از فوتبال ملی خداحافظی کند.
رونالدو نیز با توجه به اینکه از مرز ۴۱ سالگی عبور کرده است، ممکن است همین مسیر را در پیش بگیرد. او هیچ نشانهای از کند شدن در رده باشگاهی یا ملی نشان نداده و در سال ۲۰۲۶ با النصر به قهرمانی لیگ حرفهای عربستان دست یافته است. کریستیانو همچنان مصمم است تا پیش از هرگونه فکر کردن به آویزان کردن کفشهای رکوردشکن خود، به آمار ۱۰۰۰ گل در دوران حرفهای خود برسد.
با این حال، سیآرسون در صورت فتح تاج قهرمانی جام جهانی در کنار برونو فرناندز و شرکا، یک گام به آن تاریخ پایانی نزدیکتر خواهد شد. او به دستاوردهای بسیار زیادی رسیده است و اهداف کمی وجود دارند که به اندازه برآورده کردن انتظارات ملتش به او انگیزه بدهند.
آیا رونالدو مایل به تقلید از قهرمانی مسی در جام جهانی است؟
آیا او پس از تماشای لذت بردن رقیب دیرینهاش از بالاترین اوج افتخار در قطر، تمایل شدیدی به برابری با مسی دارد؟ وقتی این سوال از همتیمی سابق او در منچستریونایتد یعنی جمبا جمبا پرسیده شد، این بازیکن کامرونی در گفتگوی اختصاصی با رسانه گل گفت: «من فکر میکنم کریستیانو میخواهد قهرمان جام جهانی شود، نه به خاطر مسی، بلکه به خاطر خودش، نه به خاطر مسی.»
«من به یاد میآورم برخی مواقع وقتی تمرین را تمام میکردیم، ما تمرین شوتزنی، ضربات ایستگاهی و همه چیز داشتیم و میدانم وقتی یک شوت یا یک گل را از دست میداد، بسیار ناراحت میشد.»
«البته مسی یک چالش بین این دو ایجاد کرد که این طبیعی است. این یک چالش بین آنها بود، اما کریستیانو این کار را برای خودش انجام میداد و میخواهد این جام جهانی را برای خودش ببرد، نه به خاطر مسی، نه.»
آیا رونالدو دوران حرفهای خود را با گلهای بیشتری نسبت به مسی به پایان خواهد رساند؟
اگرچه رونالدو و مسی هرگز اجازه ندادهاند دستاوردهای دیگری بر افکار آنها مسلط شود، اما نادیده گرفتن رقابت منحصربهفرد آنها در طول دو دهه که ۱۳ توپ طلا را بین آنها تقسیم کرده، غیرممکن بوده است.
این احتمال وجود دارد که هر دو دوران حرفهای خود را با رسیدن به آمار چهاررقمی در بخش گلزنی به پایان برسانند، اما یک نفر باید در صدر قرار گیرد. جمبا جمبا در پاسخ به این سوال که آیا رونالدو برای به دست آوردن این برتری مصمم خواهد بود یا خیر، افزود: «البته.»
«کریستیانو چالش را دوست دارد، او چالش را برای خودش دوست دارد. باید چیزی داشته باشید که شما را به سمت بهترین بودن سوق دهد و کریستیانو به مسی کمک میکرد تا او را به جلو هل دهد و مسی هم به کریستیانو کمک میکرد تا او را به جلو ببرد.»
مسابقات جام جهانی: چه زمانی پرتغال و آرژانتین رقابتهای خود را آغاز میکنند؟
آرژانتین اولین تیمی خواهد بود که در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان میرود، اگرچه باید دید آیا مسی که با یک مصدومیت جزئی دستوپنجه نرم میکند، به اندازه کافی برای شروع و کاپیتانی کشورش در دیدار با الجزایر در ۱۶ ژوئن آماده خواهد بود یا خیر.
تنها چند ساعت بعد، در روز بعد، رونالدو باید هدایت پرتغال را در اولین بازی مرحله گروهی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو بر عهده بگیرد. او امیدوار خواهد بود که این مسابقه نشاندهنده اولین گام به سوی کسب جایزه نهایی باشد.