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دیدار ایران و مالی پشت درهای بسته

دیدار ایران و مالی پشت درهای بسته
کد خبر : 1793923
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فدراسیون فوتبال اعلام کرد دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران مقابل مالی با تصمیم کادر فنی و در راستای اجرای برنامه‌های تاکتیکی، پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی که در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی برگزار می‌شود، بدون حضور اصحاب رسانه و تماشاگران برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، با توجه به اهمیت این مسابقه در روند آماده‌سازی تیم ملی و همچنین ضرورت اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی مدنظر کادر فنی، تصمیم گرفته شده این دیدار پشت درهای بسته برگزار شود.

همچنین تمرین امروز تیم ملی ایران نیز بدون حضور رسانه‌ها انجام خواهد شد تا کادر فنی بتواند برنامه‌های خود را در فضایی کاملاً اختصاصی دنبال کند.

فدراسیون فوتبال تأکید کرده است که جزئیات و نتیجه دیدار تدارکاتی ایران و مالی پس از پایان مسابقه از طریق بخش رسانه‌ای تیم ملی و خروجی‌های رسمی فدراسیون در اختیار رسانه‌ها و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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