هشدار استقلال درباره بازگشت زودهنگام ماشاریپوف
وضعیت جسمانی جلالالدین ماشاریپوف به یکی از دغدغههای اصلی باشگاه استقلال تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، جلالالدین ماشاریپوف فصل گذشته در جریان اردوی آمادهسازی استقلال در ترکیه از ناحیه زانو دچار آسیبدیدگی شد. با وجود توصیه کادر پزشکی برای انجام عمل جراحی، این بازیکن در آن مقطع تصمیم گرفت با استفاده از برنامههای درمانی و تقویت عضلات، مسیر بازگشت به میادین را بدون جراحی دنبال کند.
با این حال، شرایط مطابق انتظار پیش نرفت. ماشاریپوف در حالی که هنوز از نظر پزشکی مجوز کامل حضور در مسابقات را دریافت نکرده بود، در دیدار پایانی نیمفصل برابر سپاهان دقایقی برای استقلال به میدان رفت. چند روز بعد نیز در مسابقه جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان دوباره از همان ناحیه آسیب دید تا شرایط برای او پیچیدهتر شود.
پس از تشدید مصدومیت، هافبک ازبکستانی سرانجام تحت عمل جراحی قرار گرفت. او علاوه بر رباط صلیبی، رباط داخلی و مینیسک زانوی خود را نیز جراحی کرد؛ موضوعی که روند درمان و بازگشتش به میادین را طولانیتر از حالت معمول کرده است.
در شرایطی که حدود چهار ماه و نیم از زمان جراحی این بازیکن سپری شده، برخی گزارشها از تمایل او برای حضور در فهرست تیم ملی ازبکستان خبر میدهند. این در حالی است که متخصصان پزشکی معتقدند بازیکنانی با چنین نوع مصدومیتی معمولاً برای بازگشت ایمن به مسابقات رسمی به دورهای نزدیک به هفت ماه بازتوانی نیاز دارند.
همین مسئله موجب نگرانی مدیران و کادر پزشکی استقلال شده است. گفته میشود باشگاه استقلال در مکاتبهای با فدراسیون فوتبال ازبکستان، نسبت به استفاده زودهنگام از این بازیکن هشدار داده و بر ضرورت تکمیل مراحل درمانی او تأکید کرده است.
مسئولان استقلال معتقدند بازگشت شتابزده ماشاریپوف میتواند احتمال آسیبدیدگی مجدد را افزایش دهد و حتی آینده حرفهای این بازیکن را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو آبیپوشان امیدوارند هافبک ازبکستانی پس از پایان کامل دوره درمان و با تأیید نهایی پزشکان، بار دیگر به میادین بازگردد تا تجربه تلخ مصدومیت دوباره برای او تکرار نشود.