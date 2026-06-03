مرگ تلخ مبارز MMA با حمله خرس سیاه!

به گزارش ایلنا، هریشیکش کولوت، مبارز ۲۷ ساله هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، پس از حمله یک خرس سیاه در استان ساسکاچوان کانادا جان باخت؛ حادثه‌ای که به زندگی ورزشکاری پایان داد که هدفش رسیدن به بزرگ‌ترین سازمان مبارزات آزاد جهان، UFC، بود.

این حادثه روز ۸ مه رخ داد؛ زمانی که کولوت به‌عنوان تکنسین پیمانکار در یک پروژه اکتشاف اورانیوم در نزدیکی دریاچه نوردبای مشغول به کار بود. بر اساس گزارش‌ها، خرس سیاه به او حمله کرد و با وجود تلاش افراد حاضر در محل، جان این ورزشکار نجات پیدا نکرد.

طبق اعلام منابع محلی، یکی از حاضران در صحنه برای متوقف کردن حمله، خرس را هدف گلوله قرار داد و کشت، اما شدت جراحات وارده به کولوت به حدی بود که امکان نجات او وجود نداشت.

خبر مرگ این ورزشکار توسط برادرش آرجون کولوت و همچنین شرکت «یورانیوم ایکس دیسکاوری» تأیید شد.

هریشیکش کولوت که اهل ایالت کرالای هند بود، بیش از یک دهه در رشته MMA فعالیت داشت و در سال ۲۰۲۳ برای دنبال کردن رؤیای حرفه‌ای خود به کانادا مهاجرت کرده بود.

برادر او در گفت‌وگو با رسانه‌های کانادایی اظهار کرد: «رویای هریشیکش مبارزه کردن بود. به همین دلیل به کانادا آمد. او می‌خواست روزی در UFC مبارزه کند.»

کولوت در باشگاه «اسکودن مارشال آرتس» در شهر پنتیکتون تمرین می‌کرد و به گفته مربیان و نزدیکانش، آینده درخشانی در انتظار او بود.

آرجون کولوت با ابراز تأسف از این اتفاق گفت: «نباید این‌گونه می‌شد. یکی از مأموران پلیس به در خانه‌ام آمد و خبر داد که برادرم در ساسکاچوان جانش را از دست داده است.»

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