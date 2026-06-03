رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) اعلام کرد که رکورد بی‌سابقه ۴۴ بازیکن شاغل در این لیگ به لیست نهایی تیم‌های ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافته‌اند که این بالاترین آمار در تاریخ ۳۳ ساله این مسابقات به شمار می‌رود.

این لیگ اکنون بیش از هر لیگ حرفه‌ای دیگری در نیم‌کره غربی، در جام جهانی بازیکن فعال دارد. همچنین ام‌ال‌اس در رتبه‌بندی جهانی لیگ‌های خارج از پنج لیگ معتبر اروپا (لیگ برتر انگلیس، لالیگا، لیگ یک فرانسه، بوندسلیگا و سری آ)، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در مجموع، ۱۰۳ بازیکن حاضر در این تورنمنت بزرگ، سابقه بازی در لیگ برتر آمریکا را در کارنامه خود دارند.

مسیر توسعه ام‌ال‌اس همچنان در حال رشد است

مدیریت لیگ برتر آمریکا با اشاره به تاثیرگذاری بالای سیستم پرورش بازیکن خود اعلام کرد که ۴۲ بازیکن حاضر یا سابق در جام جهانی، از طریق آکادمی‌ها یا مسابقات «ام‌ال‌اس نکست پرو» رشد کرده و به این سطح رسیده‌اند. طبق اعلام این لیگ، الکس فریمن، رایان الومی و اسمیر بایرکتارویچ نخستین بازیکنانی هستند که فرآیند پیشرفت را از مسابقات نکست به نکست پرو آغاز کردند، سپس به ترکیب تیم اصلی راه یافتند و در نهایت موفق شدند جایگاه ثابتی در لیست نهایی تیم‌های ملی خود در جام جهانی به دست آورند.

تیم‌های آمریکای شمالی از استعدادهای ام‌ال‌اس بهره می‌برند

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، ۷۹ درصد از بازیکنان دعوت شده به تیم‌های ملی آمریکا و کانادا برای جام جهانی، سابقه بازی در لیگ ام‌ال‌اس را داشته‌اند، در آکادمی‌های این لیگ پرورش یافته‌اند یا هر دو مسیر را تجربه کرده‌اند.

این لیگ همچنین گزارش داد که دقیقاً نیمی از کل اعضای لیست تیم‌های ملی آمریکا و کانادا از آکادمی‌های ام‌ال‌اس فارغ‌التحصیل شده‌اند که این یک نقطه عطف و دستاورد بزرگ برای پروژه توسعه بازیکن در آمریکای شمالی محسوب می‌شود.

نمایندگی باشگاه‌ها در سراسر جهان

مقامات لیگ آمریکا تایید کردند که ۲۱ باشگاه از این لیگ در جام جهانی پیش‌رو نماینده خواهند داشت که این بالاترین میزان در میان تمام لیگ‌های داخلی فوتبال جهان است. در این میان، باشگاه لس‌آنجلس اف‌سی با داشتن ۴ بازیکن دعوت شده، در صدر باشگاه‌های ام‌ال‌اس قرار دارد؛ این در حالی است که بازیکنانی از ۱۷ کشور مختلف و از ۶ قاره جهان به عنوان نمایندگان ام‌ال‌اس در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان به میدان خواهند رفت. نمایندگان این لیگ در ۱۱ گروه از مجموع ۱۲ گروه این مسابقات پراکنده شده‌اند.

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