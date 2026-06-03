خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرت‌نمایی بزرگ ام‌ال‌اس

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1793779
لینک کوتاه کپی شد.

لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) با حضور ۴۴ بازیکن شاغل خود از جمله لیونل مسی در لیست نهایی تیم‌های ملی، به بزرگ‌ترین تامین‌کننده بازیکن در میان لیگ‌های نیم‌کره غربی برای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) اعلام کرد که رکورد بی‌سابقه ۴۴ بازیکن شاغل در این لیگ به لیست نهایی تیم‌های ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافته‌اند که این بالاترین آمار در تاریخ ۳۳ ساله این مسابقات به شمار می‌رود.

این لیگ اکنون بیش از هر لیگ حرفه‌ای دیگری در نیم‌کره غربی، در جام جهانی بازیکن فعال دارد. همچنین ام‌ال‌اس در رتبه‌بندی جهانی لیگ‌های خارج از پنج لیگ معتبر اروپا (لیگ برتر انگلیس، لالیگا، لیگ یک فرانسه، بوندسلیگا و سری آ)، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در مجموع، ۱۰۳ بازیکن حاضر در این تورنمنت بزرگ، سابقه بازی در لیگ برتر آمریکا را در کارنامه خود دارند.

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

مسیر توسعه ام‌ال‌اس همچنان در حال رشد است

مدیریت لیگ برتر آمریکا با اشاره به تاثیرگذاری بالای سیستم پرورش بازیکن خود اعلام کرد که ۴۲ بازیکن حاضر یا سابق در جام جهانی، از طریق آکادمی‌ها یا مسابقات «ام‌ال‌اس نکست پرو» رشد کرده و به این سطح رسیده‌اند. طبق اعلام این لیگ، الکس فریمن، رایان الومی و اسمیر بایرکتارویچ نخستین بازیکنانی هستند که فرآیند پیشرفت را از مسابقات نکست به نکست پرو آغاز کردند، سپس به ترکیب تیم اصلی راه یافتند و در نهایت موفق شدند جایگاه ثابتی در لیست نهایی تیم‌های ملی خود در جام جهانی به دست آورند.

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

تیم‌های آمریکای شمالی از استعدادهای ام‌ال‌اس بهره می‌برند

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، ۷۹ درصد از بازیکنان دعوت شده به تیم‌های ملی آمریکا و کانادا برای جام جهانی، سابقه بازی در لیگ ام‌ال‌اس را داشته‌اند، در آکادمی‌های این لیگ پرورش یافته‌اند یا هر دو مسیر را تجربه کرده‌اند.

این لیگ همچنین گزارش داد که دقیقاً نیمی از کل اعضای لیست تیم‌های ملی آمریکا و کانادا از آکادمی‌های ام‌ال‌اس فارغ‌التحصیل شده‌اند که این یک نقطه عطف و دستاورد بزرگ برای پروژه توسعه بازیکن در آمریکای شمالی محسوب می‌شود.

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

نمایندگی باشگاه‌ها در سراسر جهان

مقامات لیگ آمریکا تایید کردند که ۲۱ باشگاه از این لیگ در جام جهانی پیش‌رو نماینده خواهند داشت که این بالاترین میزان در میان تمام لیگ‌های داخلی فوتبال جهان است. در این میان، باشگاه لس‌آنجلس اف‌سی با داشتن ۴ بازیکن دعوت شده، در صدر باشگاه‌های ام‌ال‌اس قرار دارد؛ این در حالی است که بازیکنانی از ۱۷ کشور مختلف و از ۶ قاره جهان به عنوان نمایندگان ام‌ال‌اس در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان به میدان خواهند رفت. نمایندگان این لیگ در ۱۱ گروه از مجموع ۱۲ گروه این مسابقات پراکنده شده‌اند.

رکوردشکنی تاریخی مسی و رفقا در جام جهانی ۲۰۲۶

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی