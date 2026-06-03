سقوط لئو در کلکته
مجسمه هندی لیونل مسی به دلیل خطر ریزش پایین آورده شد
مجسمه عظیم و ۷۰ فوتی لیونل مسی در شهر کلکته هند، تنها چند ماه پس از رونمایی، به دلیل نقص در فونداسیون و تکانهای شدید در برابر باد، توسط جرثقیلهای هیدرولیکی به طور کامل برچیده شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP)، مجسمه عظیم و غولپیکر لیونل مسی، فوقستاره فوتبال جهان در شهر کلکته هند، به دلیل خطرات شدید جانی و احتمال سقوط برچیده شد. این مجسمه ۲۱ متری (۷۰ فوتی) که بدنه فایبرگلاس آن روی یک چارچوب آهنی و پایه بتنی استوار شده بود، مسی را در حال بالا بردن جام جهانی ۲۰۲۲ با پیراهن آرژانتین نشان میداد. این بنای یادبود در دسامبر سال گذشته و در جریان تور موسوم به "GOAT" مسی در هند رونمایی شده بود، اما به دلیل ناپایداری سازه، دوام چندانی نیاورد.
مقامات اداره دفاع شهری و مهندسان پس از شکایتهای متعدد ساکنان محلی مبنی بر تکان خوردن و لرزش شدید مجسمه در جریان طوفانها و بادهای شدید اخیر، وارد عمل شدند. بازرسی تکنسینها نشان داد که پیچهای فونداسیون پایه دچار نقص جدی شده و کل سازه مستعد واژگونی است. به همین دلیل، نیروهای امدادی ابتدا با طناب امنیت اولیه را برقرار کردند و سپس با استفاده از جرثقیلهای هیدرولیکی سنگین در یک عملیات ۵ ساعته، بدون آسیب رساندن به مجسمه، آن را از پایه جدا کرده و سوار بر کامیون به انبار دولتی منتقل کردند. شایعاتی وجود دارد که این مجسمه پس از ایمنسازی، ممکن است در آینده به پارک دیگری منتقل شود.
این ماجرا علاوه بر مسائل فنی، با تحولات سیاسی نیز همراه شده است؛ این مجسمه به همت سوجیت بوز، وزیر سابق ایالت بنگال غربی و حزب سابق حاکم ساخته شده بود، اما با روی کار آمدن حزب جدید، نمادها و پروژههای ورزشی دوره گذشته زیر ذرهبین قرار گرفتهاند، تا جایی که وزیر ورزش جدید هند پیش از این، طراحی برخی از این مجسمهها را «بدمنظره» نامیده بود. همزمان با انتقال این مجسمه با اسکورت پلیس، صدها تن از هواداران فوتبال و کودکان با پیراهنهای آرژانتین برای ثبت عکس یادگاری و وداع با این نماد محبوب در محل جمع شدند.