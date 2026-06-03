تا هر زمان که بخواهد بازی میکند
راز ماندگاری مسی در اوج از زبان اسکالونی
سرمربی تیم ملی آرژانتین، با تمجید از ذهنیت برتر لیونل مسی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که این فوقستاره تامالاختیار است تا هر زمان که خودش تمایل دارد به بازی در رده ملی و باشگاهی ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی آرژانتین خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان آماده میکند، لیونل اسکالونی، سرمربی این تیم، درباره آینده کاپیتان خود صحبت کرده است.
سرمربی آلبیسلسته در گفتگوی اختصاصی با دیاریو اوله، هرگونه نگرانی در خصوص خداحافظی لیونل مسی از فوتبال ملی را رد کرد. این مهاجم کهنهکار خود را برای ششمین حضور رکوردشکن در جام جهانی آماده میکند و سرمربی او باور دارد که تصمیمگیری برای بازنشستگی کاملاً به خود او بستگی دارد.
اسکالونی اعلام کرد: «او تا هر زمان که خودش بخواهد بازی خواهد کرد؛ چون ما از قبل میدانیم او چه جایگاهی دارد و تعجبآور نیست که در ششمین جام جهانی خود بازیکند.» سرمربی تیم ملی کاملاً به فوقستاره خود اعتماد دارد تا در زمان مناسب، بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
ذهنیت برتر، محرک یک قهرمان
ستاره سابق بارسلونا علیرغم فتح تمامی افتخارات ممکن، از جمله چهار جام بینالمللی در سالهای اخیر، همچنان انگیزه و اشتیاق شگفتانگیزی برای رقابت دارد. اسکالونی این ویژگی روانی منحصربهفرد را دلیل اصلی ماندن ستاره تیمش در بالاترین سطح فوتبال جهان میداند.
سرمربی آرژانتین با اشاره به اینکه این مهاجم هنوز هم به خاطر اتفاقات کوچک در بازیهای باشگاهیاش کلافه و ناامید میشود، توضیح داد که همین انگیزه بیامان است که او را از بازیکنان حرفهای معمولی متمایز میکند. اسکالونی در ادامه افزود: «او همچنان بهترین است، زیرا همیشه چیزهای بیشتری میخواهد و نشان میدهد که خواهان موفقیتهای بیشتر است.» این جاهطلبی فوقالعاده تضمین میکند که مهاجم اینتر میامی هرگز به افتخارات گذشته بسنده نکند و برای کسب موفقیتهای بزرگتر در زمین، همواره خود و همتیمیهایش را به جلو سوق دهد.
مدیریت آمادگی بدنی از طریق ارتباط مداوم
با نزدیک شدن به فرمت جدید و گسترده مسابقات جام جهانی، سوالاتی در این باره مطرح شده است که آرژانتین چگونه قصد دارد زمان بازی گرانبهاترین دارایی خود را مدیریت کند. اسکالونی بلافاصله خاطرنشان کرد که هرگونه استراتژی در قبال این مهاجم، به جای اعمال محدودیتهای فیزیکی سختگیرانه، بر پایه احترام متقابل استوار است. سرمربی تیم تایید کرد که تمامی قدمها همراه با مسی ارزیابی میشود و او به ارزش بیامان این بازیکن باسابقه، حتی زمانی که در آمادگی صد درصد نیست، واقف است.
اسکالونی توضیح داد: «هر تصمیمی که گرفتهایم، با او در میان گذاشتهایم. برای من بیفایده است که اینجا بنشینم و بگویم در مورد او من تصمیم میگیرم. من همیشه با او صحبت خواهم کرد و از او میپرسم که در چه وضعیتی قرار دارد و میبینیم که آیا به توافق میرسیم یا خیر.
فکر میکنم باید به همین شکل باشد، زیرا تکرار میکنم، او حتی زمانی که با دشواریهای زیادی در زمین حضور داشته، چیزهای زیادی به ما داده است. بنابراین زمانهایی وجود دارد که حتی بهتر است او با وجود سختیها در زمین باشد، به خاطر تمام آن چیزی که با حضورش خلق میکند.»
چه چیزی در انتظار آرژانتین است؟
آلبیسلسته در حال حاضر مراحل پایانی آمادهسازی خود را با بازیهای دوستانه پیشرو مقابل هندوراس و ایسلند پشت سر میگذارد. پس از این مسابقات تدارکاتی، اسکالونی و شاگردان مصمم او دفاع از عنوان قهرمانی خود را در یک دیدار جذاب برابر الجزایر آغاز خواهند کرد. همزمان با عبور آنها از مرحله گروهی، تمامی چشمها به کاپیتان افسانهای آنها دوخته خواهد شد تا مشخص شود آیا او میتواند افتخار تاریخی دیگری را رقم بزند یا خیر.