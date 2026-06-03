جام جهانی تمدید وینیسیوس را کنسل کرد
مذاکرات تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور با رئال مادرید که از ده ماه پیش و پس از جام جهانی باشگاهها به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش ایلنا، مذاکرات اکنون کاملاً تحت تأثیر مسابقات جام جهانی پیشرو قرار گرفته است. قرارداد این ستاره برزیلی در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان میرسد و او تنها هفت ماه با امکان مذاکره آزاد با سایر باشگاهها فاصله دارد.
فلورنتینو پرز در مصاحبهای ابراز امیدواری کرده که او در تیم بماند، اما تأکید داشته که عجلهای برای این کار نیست؛ بهویژه اکنون که باشگاه درگیر فرآیند انتخابات ریاست و تأمین خواستههای نقلوانتقالاتی مورینیو است.
درخشش در جام جهانی موقعیت وینیسیوس را در مذاکرات به شدت تقویت میکند و او را در فاصله یک سال مانده به پایان قرارداد، به طعمهای جذاب برای غولهای اروپا تبدیل خواهد کرد. در سوی مقابل، افت او دست بالاتر را به رئال مادرید میدهد، هرچند در صورت عدم توافق و نیاز به فروش او برای تأمین بودجه خرید بازیکنان جدید، ارزش فروش او کاهش مییابد. با این حال، اولویت اول هر دو طرف، ادامه این همکاری است.
هسته اصلی اختلافات به مسائل مالی برمیگردد. وینیسیوس در ابتدا خواهان دستمزد سالانه ۳۰ میلیون یورویی بود، اما بعدها انتظارات خود را به شدت کاهش داد تا توافق نزدیک شود، هرچند که در نهایت روند مذاکرات متوقف شد.
او در حال حاضر بر اساس قرارداد سال ۲۰۲۲ خود، به طور میانگین سالانه ۱۵ میلیون یورو خالص دریافت میکند که از این حیث با دستمزد پایه کیلیان امباپه برابر است. با این حال، امباپه پاداش امضای قرارداد سنگینی (حدود ۴۰ میلیون یورو) دریافت کرده است. بند اصلی اعتراض وینیسیوس نیز همین است؛ او میخواهد ارزشش حفظ شده و دریافتی کل او حداقل همسطح امباپه باشد.
وینیسیوس که کارش را در رئال با دستمزدی پایین آغاز کرد و به مرور آن را به ۱۵ میلیون یورو رساند، مایل است پس از مشخص شدن نتایج جام جهانی، فصل جدیدی از دوران حرفهای خود را در مادرید رقم بزند.