ستاره اینتر؛ بمب پرز برای مورینیو

به گزارش ایلنا، انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید باعث شده برخی از پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه فعلاً در حالت انتظار قرار بگیرند اما توافق با برخی از بازیکنان انجام شده و جدیدترین آن بعد از ابراهیم کوناته، دنزل دامفریس است. گزینه اصلی رئال برای جانشینی دنی کارواخال در حال حاضر دنزل دومفریس، مدافع راست هلندی اینتر، است. این بازیکن که به‌تازگی ۳۰ ساله شده، به دلیل تجربه بالا، توانایی بازی در چند نقش مختلف و همچنین شرایط مناسب انتقالش، مورد توجه مدیران باشگاه قرار گرفته است.

دامفریس در قرارداد خود با اینتر بند فسخی به ارزش ۲۰ میلیون یورو دارد و گفته می‌شود رئال مادرید آمادگی پرداخت این مبلغ را دارد و با خود بازیکن هم به توافق کامل دست یافته است. همان لحظه‌ای که فابریتزیو رومانو، خبرنگار معروف، عبارت همیشگی خود، یعنی «هیر وی گو» را برای دامفریس به کار برد، یعنی کار تمام شده و رئال در صورت ماندن فلورنتینو پرز، این بازیکن را به صورت رسمی در اختیار خواهد گرفت.

طبق اطلاعات رسانه‌های اسپانیایی، نام دامفریس به ژوزه مورینیو به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر پیشنهاد شده بود و این مربی پرتغالی نیز با جذب او موافقت کرده است.

مورینیو شناخت کاملی از این مدافع هلندی دارد و معتقد است او از نظر دفاعی پیشرفت قابل توجهی کرده است که در فوتبال تاکتیکی ایتالیا اهمیت زیادی دارد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که او بازیکنی منظم، حرفه‌ای و سازگار با خواسته‌های فنی مربیان مختلف است.

دامفریس قرار است خلأ بزرگی را که پس از جدایی کارواخال در سمت راست خط دفاعی رئال ایجاد شده، پر کند. هرچند او با الگوی سال‌های اخیر رئال مادرید که بیشتر بر جذب استعدادهای جوان و آینده‌دار متمرکز بوده، تفاوت دارد، اما با دیدگاه مورینیو که ترجیح می‌دهد علاوه بر استعدادهای جوان، بازیکنان آماده و باتجربه‌ای را نیز در اختیار داشته باشد که بتوانند بلافاصله به تیم کمک کنند، همخوانی دارد.

با این حال، سرنوشت این انتقال تا حد زیادی به نتیجه انتخابات روز یکشنبه بستگی دارد. اگر فلورنتینو پرز رای نیاورد، ممکن است این انتقال منتفی شود

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