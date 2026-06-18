توپ جام جهانی به اردوی تیم ملی رسید

به گزارش ایلنا، در حالی که اردوی تیم ملی ایران از یک ماه پیش آغاز شده، امروز سرانجام تیم ملی در انتالیا توپ مخصوص جام جهانی ملقب به «تریوندا» را دریافت کرد.

طراحی و نام این توپ الهام‌گرفته از سه کشور میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا) است و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های حرکتی را به صورت لحظه‌ای برای کمک به سیستم داور ویدئویی (VAR) و تشخیص آفساید به مرکز ارسال می‌کند.

باتوجه به مشکل تحریم، ایران نتوانست توپ‌ها را در تهران تحویل بگیرد و به همین علت فیفا در انتالیا بار ایران را به فدراسیون فوتبال تحویل داد.

قرار است تمرینات تیم ملی با این توپ برگزار شود تا بازیکنان با آن آشنا شده و مهیای تقابل با سه همگروه خود شوند.

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