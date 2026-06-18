مدیرعامل پرسپولیس حکم جدید گرفت

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با حضور در محل فدراسیون هاکی، با بهرام قدیمی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف توسعه تعاملات میان رشته‌های مختلف ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی ورزش کشور برگزار شد، طرفین درباره راهکارهای گسترش همکاری‌ها و استفاده از تجربیات مدیریتی در مسیر پیشرفت و توسعه رشته هاکی به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، قدیمی با اهداء حکمی، حدادی را به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون هاکی منصوب کرد.

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