کاروان تیم ملی فوتبال ایران راهی ترکیه شد
کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری آخرین اردوی خود راهی ترکیه شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با حضور ۲۲ بازیکن داخلی و اعضای کادرفنی برای برگزاری آخرین بازی دوستانه خود پیش از اعزام به آمریکا جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ عازم آنتالیا ترکیه شد.
پیش از اعزام تیم به این اردو، مراسم بدرقهای در فرودگاه مهرآباد برگزار شد و ملیپوشان پیراهنهایی را به رسم پاسداشت و تشکر از مردم امضا کردند. این پیراهنها به مردم اهدا خواهد شد.
بازیکنان تیم ملی پیش از سوار شدن به هواپیما، از زیر قرآن بدرقه شدند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل