پاریس اف سی 2 - 1 پاری سن ژرمن ؛ شکست در دربی پس از قهرمانی

به گزارش ایلنا، هفته سی و چهارم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه از ساعت 22:30 یکشنبه با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد.

در مهمترین بازی، تیم‌های همشهری پاری‌سن‌ژرمن و پاریس اف سی در استادیوم ژان بوین به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پاریس اف سی با نتیجه 2 بر یک میهمان قدرتمندش را شکست داد.

در این بازی ابتدا بردلی بارکولا در دقیقه 49 برای PSG گلزنی کرد، اما علیمامی گوری در دقایق 75 و 1+90 برای میزبان موفق به گلزنی شد تا ششمین شکست در کارنامه شاگردان لوئیز انریکه ثبت شود.

پاری‌سن‌ژرمن که دو هفته قبل قهرمانی‌اش را تثبیت کرده بود، با این باخت 76 امتیازی باقی ماند. تیم پاریس اف سی نیز با 44 امتیاز به رده یازدهم صعود کرد.

پاری‌سن‌ژرمن در آخرین بازی این فصل خود باید روز 9 خرداد در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال قرار بگیرد.

در سایر بازی‌های مهم هفته سی و چهارم تیم لانس 4 بر صفر از سد لیون گذشت، لیل 2 بر صفر مغلوب اوسر شد، مارسی 3 بر یک رن را شکست داد و استراسبورگ 5 بر 4 مقابل موناکو به برتری رسید.

در پایان رقابت‌های این فصل لیگ فرانسه تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن، لانس و لیل راهی لیگ قهرمانان اروپا شدند، تیم لیون سهمیه پلی‌آف لیگ قهرمانان را کسب کرد، المپیک مارسی به لیگ اروپا رفت و نانت و متز به دسته پایین‌تر سقوط کردند.

انتهای پیام/