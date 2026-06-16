اعلام لیست نهایی کره جنوبی برای جام جهانی/ آخرین حضور سون
هونگ میونگ بو، سرمربی تیم ملی کره جنوبی در مراسمی در گوانگ هوامون (سئول)، لیست نهایی ۲۶ نفره تیمش را برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، هونگ میونگ بو سرمربی تیم ملی کره جنوبی، امروز شنبه در رویدادی عمومی که با حضور هواداران در گوانگ هوامون (سئول) برگزار شد، لیست نهایی ۲۶ نفره تیمش را برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد. در این لیست، ستارگانی چون سون هیونگ مین (لسآنجلس افسی)، کیم مین جائه (بایرن مونیخ) و لی کانگ این (پاری سن ژرمن) به چشم میخورند.
کره جنوبی در گروه A با تیمهای جمهوری چک، مکزیک و آفریقای جنوبی همگروه است.
دروازهبانها:
جو هیون وو (اولسان اچدی)
کیم سونگ گیو (افسی توکیو)
سونگ بوم گون (جئونبوک هیوندای)
مدافعان:
کیم مین جائه (بایرن مونیخ)
چو یو مین (شارجه)
لی هان بوم (میتیولند)
کیم تائه هیون (جئونبوک هیوندای)
پارک جین سوپ (ژجیانگ)
لی کی هیوک (گانگ وون)
لی تائه سوک (آستریا وین)
سئول یونگ وو (رد استار بلگراد)
ینس کاستروپ (بوروسیا مونشن گلادباخ)
کیم مون هوان (دائجون)
هافبکها:
یانگ هیون جون (سلتیک)
بک سونگ هو (بیرمنگام)
هوانگ این بوم (فاینورد)
کیم جین کیو (جئونبوک هیوندای)
به جون هو (استوک سیتی)
اوم جی سونگ (سوانزی سیتی)
هوانگ هی چان (ولورهمپتون)
لی دونگ کیونگ (اولسان اچدی)
لی جائه سونگ (ماینتس)
لی کانگ این (پاری سن ژرمن)
مهاجمان:
اوه هیون گیو (بشیکتاش)
سون هیونگ مین (لسآنجلس افسی) - کاپیتان
چو گیو سونگ (میتیولند)
برنامه کره جنوبی برای جام جهانی:
کره جنوبی از ۱۸ می راهی ایالات متحده خواهد شد و اردوی ۲ هفتهای خود را در سالت لیک سیتی (یوتا) برگزار خواهد کرد.
کره جنوبی که در جام جهانی ۲۰۲۲ با شکست پرتغال به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد به دنبال تکرار موفقیتهای گذشته یعنی رسیدن به نیمهنهایی ۲۰۰۲ است.