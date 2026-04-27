ششمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی؛ یوزهای پابرهنه پارس به فینال رسیدند

به گزارش ایلنا، ساحلی بازان در ادامه مسیر درخشان خود، این‌بار با پیروزی قاطع ۹ بر ۱ برابر فلسطین، نشان داد که چرا از آن‌ها به‌عنوان «یوزهای پابرهنه» یاد می‌شود. ملی‌پوشان کشورمان از همان لحظه آغازین نبض بازی را در اختیار گرفتند و با ترکیبی از سرعت، تکنیک و جنگندگی، حریف را تحت فشار مداوم قرار دادند.

گل‌های ایران در این مسابقه را محمدعلی مختاری (۳ گل)، محمد معصومی‌زاده (۲)، مهدی شیرمحمدی (۲)، موحد محمدپور و داود شکری به ثمر رساندند.

پیروزی پرگل ساحلی بازان مقابل فلسطین نه‌تنها صعود ایران به دیدار فینال را قطعی کرد، بلکه روحیه‌ای مضاعف به ملی‌پوشان برای گام آخر بخشید.

فینال رقابت‌ها پس فردا (چهارشنبه - ۸ اردیبهشت) ساعت ۱۶:۰۰ بین تیمهای ایران و عمان برگزار خواهد شد.

