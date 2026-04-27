برانکو ایوانکوویچ: ایران شایسته حضور در جام جهانی است

به گزارش ایلنا، برانکو که در دو مقطع هدایت تیم ملی ایران و پرسپولیس را بر عهده داشته، ضمن محکومیت تجاوز دشمن امریکایی - صهیونیستی، در این‌باره توضیح داد: «سال‌های زیادی در ایران حضور داشتم و دو مقطع فراموش‌نشدنی را در تیم ملی و پرسپولیس تجربه کردم. خاطرات بسیار خوبی از ایران دارم که هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد.»

وی افزود: «امیدوارم هرچه زودتر سایه جنگ از روی کشور شما برداشته شود و مردم ایران بتوانند مانند گذشته در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند. جنگ واقعاً پدیده‌ای وحشتناک است و کشور من نیز در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است. در دهه ۹۰ میلادی، کشور من با جنگ روبه‌رو شد و آسیب‌های فراوانی را متحمل شد. در آن دوران، بخش عمده‌ای از مردم کرواسی خواستار جدایی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی بودند و کشور ما روزها و شب‌های سخت و دردناکی را پشت سر گذاشت.»

برانکو در ادامه و درباره احتمال حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود شرایط اخیر گفت: «تیم ملی ایران باید به جام جهانی برود، زیرا از نظر فوتبالی شایستگی حضور در این رقابت‌ها را دارد و می‌تواند توانایی‌های خود را به جهان نشان دهد. در حال حاضر تیم ملی شرایط خوبی دارد و توان آن را دارد که در جام جهانی پیش‌رو موفق ظاهر شود.»

او همچنین درباره وضعیت تیم ملی ایران توضیح داد: «تیم ایران تیم بسیار خوبی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد که برخی از آنها در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند. علاوه بر این، بازیکنان مستعدی نیز در داخل کشور حضور دارند که می‌توانند همراه تیم ملی به جام جهانی بروند. به اعتقاد من، در شرایط عادی این تیم می‌تواند نتایج خوبی در جام جهانی کسب کند. البته محدودیت در برگزاری بازی‌های دوستانه و عدم آزادی کامل بازیکنان، تا حد زیادی دست کادر فنی تیم ملی را برای آماده‌سازی مناسب بسته است.»

