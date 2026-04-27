به گزارش ایلنا، فابریزیو رومانو، کارشناس سرشناس نقل‌وانتقالات، فاش کرد که منچستریونایتد در حال حاضر با رویکردی صبورانه در بازار حضور دارد و تا زمان محقق نشدن دو شرط خاص، از نهایی کردن هرگونه قرارداد بزرگ خودداری می‌کند. اگرچه دپارتمان استعدادیابی باشگاه چندین هدف را شناسایی کرده، اما مالکان جدید (اینئوس) اصرار دارند پیش از هزینه‌کرد مبالغ کلان، تمام قطعات ساختاری باشگاه در جای خود قرار بگیرد.

رومانو در کانال یوتیوب خود با تشریح وضعیت فعلی اولدترافورد که آن را «حالت انتظار» نامیده، توضیح داد: «در حال حاضر، یونایتد هنوز تصمیم نگرفته است که به سراغ این بازیکن برود یا آن بازیکن. قدم اول، قطعی شدن حضور در لیگ قهرمانان اروپا است. قدم دوم، تصمیم‌گیری درباره پست سرمربیگری است که آیا مایکل کاریک را به طور دائم منصوب می‌کنند یا خیر. او شانس بسیار خوبی دارد، اما تنها پس از آن است که آن‌ها گزینه‌های هافبک مرکزی را فعال خواهند کرد.»

لیگ قهرمانان و معمای نیمکت؛ پیش‌شرط‌های اصلی شیاطین

اولین مانع پیش روی قرمزها، محاسبات ریاضی برای تثبیت جایگاه در لیگ قهرمانان فصل آینده است. اگرچه صعود در این مرحله یک «تشریفات محض» به نظر می‌رسد، اما سلسله‌مراتب باشگاه می‌خواهند پیش از نهایی کردن بودجه، از قطعیت درآمدهای مالی این تورنمنت معتبر مطمئن شوند. این درآمد برای برقراری توازن در ترازهای مالی هنگام خرید ستاره‌های گران‌قیمت حیاتی است.

عامل دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، آینده مایکل کاریک است. اگرچه هافبک سابق یونایتد در دوران حضورش روی نیمکت خوش درخشیده، اما باشگاه هنوز حکم دائمی او را امضا نکرده است. اینئوس مصمم است تیمی را در اختیار سرمربی فصل بعد بگذارد که با نیازهای تاکتیکی او همخوانی داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که وضعیت نیمکت صددرصد روشن نشود، هیچ خریدی تایید نخواهد شد.

خرید جانشین کاسمیرو در صف انتظار؛ ریسک ممنوع

یکی از فوری‌ترین چالش‌های تیم جذب بازیکن، پیدا کردن یک جایگزین بلندمدت برای کاسمیرو است که انتظار می‌رود در خانه‌تکانی تابستانی از تیم جدا شود. با این حال، علی‌رغم خروج قریب‌الوقوع ستاره برزیلی، یونایتد هنوز اقدام رسمی برای جذب هافبک‌های مدنظرش انجام نداده است. باشگاه نگران جذب بازیکنی است که شاید با دیدگاه‌های سرمربی دائمی آینده سازگار نباشد. علاوه بر میانه میدان، اولویت‌های دیگر یونایتد جذب یک مدافع چپ جدید و یک مهاجم با‌تجربه برای ایجاد رقابت در خط حمله است. بودجه این خریدها به شدت تحت تأثیر فروش بازیکنان فعلی خواهد بود و تا زمانی که لیست خروجی‌ها مشخص نشود، تعقیب گزینه‌های جایگزین در اولویت دوم قرار دارد.

خطر عقب ماندن از رقبا؛ وقتی صبر یونایتد جنجالی می‌شود

اگرچه رویکرد صبورانه اینئوس برای جلوگیری از خریدهای بی‌هدف گذشته طراحی شده، اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که یونایتد از رقبای خود در لیگ برتر عقب بیفتد. گفته می‌شود منچسترسیتی هم‌اکنون در رقابت برای جذب الیوت اندرسون، ستاره ناتینگهام فارست، پیشتاز است؛ بازیکنی که توجه اولدترافوردی‌ها را جلب کرده بود اما به دلیل تاخیرهای خودخواسته باشگاه، فعلاً از دسترس خارج شده است. با توجه به حضور در چهار جبهه رقابتی در فصل آینده، نیاز به یک اسکواد عمیق و متوازن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و هرچه تعیین تکلیف کاریک و سهمیه اروپا طولانی‌تر شود، پیروزی در بازار شلوغ تابستانی دشوارتر خواهد بود.

انتهای پیام/