بازگشت آقای خاص به برنابئو کلید خورد

به گزارش ایلنا، طبق ادعای فابریزیو رومانو، کارشناس برجسته نقل‌وانتقالات، ژوزه مورینیو به دنبال دومین دوره حضور روی نیمکت رئال مادرید است. اگرچه این سرمربی کهنه‌کار در حال حاضر هدایت بنفیکا را بر عهده دارد، اما در شرایطی که مادریدی‌ها در حال بررسی برنامه‌های بلندمدت خود هستند، او تمرکز خود را دوباره معطوف به سانتیاگو برنابئو کرده است. رومانو با شفاف‌سازی درباره جاه‌طلبی‌های این سرمربی اعلام کرد:

«رئال مادرید از قبل از تمایل ژوزه مورینیو برای بازگشت آگاه است. او به اطرافیانش به وضوح اعلام کرده که دوست دارد شانس دومی در این باشگاه داشته باشد. رئال مادرید به زودی تصمیم خواهد گرفت که سرمربی بعدی‌اش چه کسی باشد.»

نزدیک شدن به ضرب‌الاجل بند فسخ؛ فرصت طلایی پرز

با وجود اینکه این سرمربی در لیسبون قرارداد دارد، یک خلاء قانونی می‌تواند خروجی سریع و بدون هزینه را تسهیل کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق او شامل یک بند فسخ خاص است که به او اجازه می‌دهد در صورت نهایی شدن قرارداد در یک بازه زمانی دقیق، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای جدا شود. این بند حیاتی تقریباً ۱۰ روز پس از آخرین بازی فصل بنفیکا (که انتظار می‌رود اواسط ماه می باشد) منقضی می‌شود.

ترافیک سنگین پشت درهای برنابئو؛ کلوپ و پوچتینو رقبای قدرتمند ژوزه

با وجود اشتیاق فراوان، مورینیو گزینه بی‌رقیب برای به دست گرفتن سکان هدایت تیم نیست. رئال مادرید در حال حاضر مشغول ارزیابی دقیق بازار است و چندین گزینه سرشناس در لیست آرزوهای آن‌ها در رتبه‌های بالاتری قرار دارند. یورگن کلوپ به عنوان گزینه مورد پسند مدیران رده‌بالا ظاهر شده و مائوریسیو پوچتینو نیز به دلیل تمجیدهای همیشگی فلورنتینو پرز، همچنان یکی از گزینه‌های جدی است. در نتیجه، مورینیو با رقابتی سنگین روبروست تا تصمیم‌گیرندگان باشگاه را متقاعد کند که نبوغ تاکتیکی و تجربه قبلی او در مهار فشار بی‌امان پایتخت اسپانیا، او را به گزینه‌ای ایده‌آل برای این شغل تبدیل می‌کند.

سرنوشت نیمکت کهکشانی‌ها در دستان پرز

در نگاه به آینده، توپ کاملاً در زمین مادریدی‌هاست تا تصمیم نهایی خود را بگیرند. حتی اگر باشگاه پنجره انتقال رایگان در اواسط می را از دست بدهد، استخدام مورینیو در زمان‌های بعدی نیز یک قمار اقتصادی کم‌ریسک باقی می‌ماند. با این حال، فعلاً آلوارو آربلوا هدایت تیم اصلی را بر عهده دارد و در بازی بعدی رئال در لالیگا مقابل اسپانیول، دوباره روی نیمکت خواهد نشست.

انتهای پیام/