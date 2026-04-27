چرا رئال مادرید این اسطوره را رایگان هم نخواست؟

به گزارش ایلنا، طبق گزارش نشریه اسپانیایی «آس»، خورخه مندس، ایجنت نام‌دار دنیای فوتبال، موکل سرشناس خود یعنی برناردو سیلوا را به رئال مادرید پیشنهاد داده است. بر اساس این گزارش، سیلوا پس از قطعی شدن جدایی‌اش از منچسترسیتی در پایان فصل، قصد دارد همچنان در بالاترین سطح فوتبال اروپا به میدان برود و رئال مادرید یکی از باشگاه‌هایی است که مندس سعی دارد آن‌ها را برای جذب این ستاره ۳۱ ساله متقاعد کند. تجربه بالا و تداوم عملکرد درخشان سیلوا در کنار این واقعیت که قرارداد او با سیتی در پایان ژوئن به اتمام می‌رسد و او به عنوان بازیکن آزاد در دسترس است، موقعیت او را در بازار تقویت کرده است. جالب اینجاست که بارسلونا، رقیب دیرینه رئال نیز اخیراً به جذب این ملی‌پوش پرتغالی لینک شده بود.

با این حال، به گزارش «آس»، رئال مادرید نیازی به جذب سیلوا نمی‌بیند. این روزنامه مدعی شد اگرچه باشگاه مادریدی ارزش زیادی برای توانایی‌های او قائل است، اما سیلوا با پروفایل مدنظر آن‌ها برای پنجره نقل‌وانتقالاتی پیش‌رو همخوانی ندارد. در نتیجه، گفته می‌شود که پیشنهاد مندس با پاسخ منفی فوری مادریدی‌ها روبرو شده است.

رودری به جای برناردو؛ نقشه شوم رئال برای قلب تپنده سیتی

جذب یک هافبک مرکزی یکی از اولویت‌های اصلی رئال در تابستان است، اما آن‌ها به دنبال یک هافبک تدافعی مقتدر هستند، نه بازیکنی با ویژگی‌های سیلوا. در همین راستا، رودری، هم‌تیمی سیلوا در سیتی، هدف شماره یک رئال محسوب می‌شود؛ هرچند جذب او هزینه سنگینی خواهد داشت و این ستاره اسپانیایی هنوز یک سال دیگر با منچستر قرارداد دارد.

مقصد بعدی سیلوا هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ یوونتوس به شدت به دنبال اوست و از سوی دیگر، شایعاتی مبنی بر بازگشت رمانتیک او به باشگاه دوران کودکی‌اش، یعنی بنفیکا، به گوش می‌رسد.

سیلوا در سال ۲۰۱۷ با مبلغ ۵۰ میلیون یورو از موناکو به سیتی پیوست و از آن زمان به ستون اصلی خط میانی این تیم تبدیل شد و به آن‌ها در کسب لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ و ۶ عنوان قهرمانی لیگ برتر کمک کرد. او در این فصل ۴۷ بار در تمامی رقابت‌ها به میدان رفته و آمار ۳ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رسانده است. سیلوا مشتاق است با دو جام دیگر از سیتی خداحافظی کند؛ آن‌ها پیش از این قهرمان جام اتحادیه شده‌اند و در لیگ برتر نیز پس از پیروزی ۱-۰ مقابل نیوکاسل، با اختلاف ۳ امتیاز در تعقیب آرسنال صدرنشین هستند. همچنین در جام حذفی، شاگردان گواردیولا با برتری ۲-۱ مقابل ساوتهمپتون راهی فینال شده‌اند.

