دوئل یانکیها در ومبلی
پایان رویای آرونسون و صعود دراماتیک پولیشیچ
سایت گل به بررسی عملکرد لژیونرهای سرشناس تیم ملی آمریکا در قاره سبز پرداخته است؛ جایی که رویارویی ملیپوشان ایالات متحده در جدال حساس نیمهنهایی، تحت تأثیر درخشش ستارههای چلسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، از جوانترین استعدادهای امیدوار تا باتجربهترین سربازان تیم ملی آمریکا، آخر هفته جاری هیچ کمبودی از نظر درخشش ستارههای این کشور در لیگهای معتبر اروپایی نداشت.
همه نگاهها به ایتالیا بود؛ جایی که دو چهره از مشهورترین بازیکنان تیم ملی آمریکا یعنی کریستین پولیشیچ و وستون مککنی در نبردی حساس در سری آ به مصاف هم رفتند. در نهایت اما هیچکدام نتوانستند در این جدال فیزیکی و پرمصدومیت تفاوتی ایجاد کنند تا هر دو تیم با ناراحتی سنسیرو را ترک کنند. برندن آرونسون نیز شب سختی را پشت سر گذاشت؛ چرا که لیدزیونایتد در یک قدمی فینال جام حذفی متوقف شد. آنها در نیمهنهایی مقابل چلسی دست و پا بسته نبودند، اما در نهایت با شکست یک بر صفر از صعود بازماندند.
البته همه اخبار هم ناامیدکننده نبود؛ الکس فریمن در اولین حضور فیکس خود در لالیگا خیرهکننده ظاهر شد و ماتیس آلبرت ۱۶ ساله با حضور در ترکیب دورتموند، به جوانترین آمریکایی تاریخ بوندسلیگا تبدیل شد.
بنبست پولیشیچ و مککنی در سری آ
در نهایت هیچ برندهای در تقابل میلان و یوونتوس وجود نداشت. بازی بدون گل تمام شد، هرچند لحظات حساسی رقم خورد؛ گل کفرن تورام مردود اعلام شد و ضربه الکسیس سالماکرز هم به تیرک دروازه برخورد کرد. به جز این موارد، اتفاق خاصی نیفتاد که باعث ناامیدی پولیشیچ و مککنی شد.
با نگاهی به جدول، میلان از این تساوی راضیتر به نظر میرسد؛ چرا که پیروزی یوونتوس آنها را در امتیاز ۳ با میلان در رده سوم برابر میکرد. اکنون یووه همچنان ۳ امتیاز عقب است و تنها ۳ امتیاز با کومو در رده پنجم فاصله دارد تا برای حفظ سهمیه لیگ قهرمانان بجنگد. از نظر انفرادی هم دلیلی برای شادی وجود نداشت؛ خشکسالی گلزنی پولیشیچ ادامه یافت و مشخص شد او در سیستم دو مهاجمه هماهنگی کمی با رافائل لیائو دارد. مککنی هم پس از خطای شدید فیکایو توموری که او را مدتی روی زمین میخکوب کرد، بازی را با کوفتگی شدید ترک کرد.
جشن قهرمانی حاجی رایت در چمپیونشیپ
اگرچه قهرمانی آنها از قبل پیشبینی میشد، اما بالا بردن جام همیشه لذتبخش است. حاجی رایت این هفته طعم قهرمانی در چمپیونشیپ را با کاونتری سیتی چشید. این باشگاه که پیش از این صعودش به لیگ برتر را قطعی کرده بود، با این جام فصل رویایی خود را تکمیل کرد.
قهرمانی آنها روز یکشنبه با برتری ۳-۱ مقابل رکسهام تثبیت شد. در حالی که بازی تا دقیقه ۸۰ با تساوی ۱-۱ دنبال میشد، کاونتری با دو گل دیر هنگام پیروزی را مال خود کرد. رایت در دقیقه ۷۱ تعویض شده بود و نمایش آرامی داشت، اما این موضوع چیزی از ارزشهای او در این فصل تاریخی کم نمیکند. حالا او میتواند با خیالی آسوده به جام جهانی تابستان پیشرو فکر کند.
آرونسون و حسرت بزرگ در ومبلی
پس از سوت پایان، آرونسون اعتراف کرد که بلافاصله سراغ گوشیاش رفته تا صحنه هدر رفتن موقعیتش را تماشا کند؛ چرا که آن بهترین فرصت لیدز برای تغییر سرنوشت بازی بود. متأسفانه رابرت سانچز با واکنشی عالی مانع او شد تا چلسی فینالیست شود.
آرونسون در اوایل بازی با عبور از دفاع چلسی با دروازهبان تکبهتک شد، اما نتوانست سانچز را مغلوب کند؛ لحظهای که او با حسرت از آن یاد میکند: «به گوشیام نگاه کردم تا دوباره آن صحنه را ببینم.» چلسی برخلاف لیدز، از تک موقعیت طلایی خود استفاده کرد و ضربه سر انزو فرناندز کافی بود تا آبیها راهی فینال شوند و آرونسون با چشمانی گریان ومبلی را ترک کند.
پایان نوار گلزنی بالوگون و سقوط موناکو
نوار گلزنیهای متوالی بالوگون سرانجام پس از ۸ بازی پاره شد. این اتفاق در شبی رخ داد که موناکو پیروزی ۲-۰ را با تساوی ۲-۲ مقابل تولوز عوض کرد. گل دقیقه ۹۰ امرسون باعث شد موناکو از سهمیههای اروپایی خارج شود و حالا در ۳ هفته پایانی کار سختی پیش رو دارد. در سمت مقابل، مارک مککنزی، مدافع آمریکایی تولوز، ستاره میدان بود و اجازه نداد همتیمیاش در تیم ملی یعنی بالوگون حتی یک شلیک به سمت دروازه داشته باشد.
ظهور یک پدیده در لالیگا: فریمن خیرهکننده بود
اگر این بازی مشتی نمونه خروار باشد، الکس فریمن کاملاً آماده درخشش در لالیگاست. مدافع راست تیم ملی آمریکا در اولین بازی فیکس خود برای ویارئال مقابل سلتاویگو، هم در دفاع و هم در حمله عالی بود. او با یک تکل نجاتبخش در نیمه اول، آمادگیاش را به رخ کشید. آمار او خیرهکننده بود: پیروزی در تمام نبردهای تنبهتن، دو تکل موفق و پنج دفع توپ. او همچنین با دقت پاس ۹۶ درصدی، خونسردی بالای خود را در سطح اول فوتبال اسپانیا نشان داد. با توجه به صعود ویارئال به لیگ قهرمانان، قطعا در هفتههای آینده فرصت بیشتری به این پدیده خواهد رسید.