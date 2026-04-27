به گزارش ایلنا، اندریک از زمان پیوستن به لیون در ماه ژانویه، به یک مهره کلیدی تبدیل شده و دوباره همان جرقه‌ای را نشان داده که او را به یکی از محبوب‌ترین استعدادهای فوتبال جهان تبدیل کرده بود. این ستاره برزیلی در گفتگو با شبکه «کانال پلاس»، از علاقه شدید خود به خانه موقتش و تمایل برای بازگشت لیون به سطح اول اروپا صحبت کرد و چراغ سبزی هم برای تمدید حضورش در این تیم نشان داد.

او در این باره گفت: «شانس ماندنم در صورت کسب سهمیه لیگ قهرمانان؟ در واقعیت، خودم هم نمی‌دانم. ما با یک قرارداد قرضی ۶ ماهه شروع کردیم اما اگر مجبور شوم به رئال مادرید برگردم، با کمال میل این کار را انجام می‌دهم. اگر هم لازم باشد به جای دیگری بروم، خواهم رفت. واقعاً امیدوارم بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان را برای لیون بگیریم، چون جایگاه این باشگاه همان‌جاست.»

احیای پدیده برزیلی در لیگ یک فرانسه

انتقال به فرانسه یک بازسازی ضروری برای دوران حرفه‌ای این بازیکن ۱۹ ساله بود؛ بازیکنی که در اوایل فصل فرصت‌های بسیار کمی در سانتیاگو برنابئو پیدا می‌کرد. تاثیر او در لیگ یک فوری بود و این مهاجم در ۱۳ بازی ابتدایی خود برای لیون، روی ۱۰ گل نقش مستقیم داشته است. این بازگشت به اوج پس از دوران ناامیدکننده‌ای رخ داد که زمان بازی اندریک در اسپانیا محدود شده بود و حتی صدای اعتراض اطرافیان او را هم درآورد. داگلاس سوزا، پدر او، پیش از این ناراحتی خود را اعلام کرده و گفته بود که دقایق کم بازی در لالیگا، عملاً روند پیشرفت ستاره سابق پالمیراس را متوقف کرده است.

دردسر شیرین برای آربلوا؛ اندریک فقط شماره ۹ می‌خواهد

در حالی که آینده او موضوع گمانه‌زنی‌های داغ رسانه‌هاست، اندریک تکلیف خود را با پستی که می‌خواهد در آن بازی کند روشن کرده است. او بارها اعلام کرده که دوست دارد به عنوان یک مهاجم نوک کلاسیک رهبری خط حمله را بر عهده داشته باشد، نه اینکه به کناره‌ها منتقل شود. او اخیراً خاطرنشان کرد: «پیراهن مورد علاقه من شماره ۹ است و بازی در مرکز خط حمله جایی است که در آن بیشترین احساس راحتی را دارم، اما فقط می‌خواهم بازی کنم، فرقی نمی‌کند چطور.» این اولویت می‌تواند در صورت بازگشت او به تیمی که از ستاره‌های هجومی اشباع شده، یک دردسر بزرگ برای آلوارو آربلوا در انتخاب ترکیب ایجاد کند.

ابهام در بازگشت تابستانی به مادرید

حالا رئال مادرید باید سبک و سنگین کند که آیا این ستاره برزیلی را دوباره در ترکیب اصلی خود بگنجاند یا اجازه دهد به پیشرفت خود در محیطی که فیکس بودنش تضمین شده، ادامه دهد. رتبه نهایی لیون در جدول لیگ احتمالاً نقش تعیین‌کننده‌ای در این مذاکرات خواهد داشت، چرا که جذابیت بازی در لیگ قهرمانان می‌تواند تمام طرفین را برای تمدید قرارداد قرضی وسوسه کند. در حالی که شنیده می‌شود سایر غول‌های اروپایی نیز وضعیت او را زیر نظر دارند، پنجره نقل و انتقالاتی پیش‌رو لحظه‌ای تعیین‌کننده برای اندریک خواهد بود. فعلاً این مهاجم روی پایان قدرتمند فصل در فرانسه تمرکز کرده تا پس از آن تصمیم نهایی را درباره آینده‌اش بگیرد.

انتهای پیام/