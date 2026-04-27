سیاستمدار ایرلندی با پرچم ایران در قلب ایتالیا
نماینده سابق پارلمان اروپا با انتشار مطلبی در فضای مجازی و به تصویر کشیدن پرچم ایران، به شدت از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، میک والاس، چهره شناختهشده و نماینده سابق پارلمان اروپا، بار دیگر با مواضع صریح خود در حمایت از جمهوری اسلامی ایران توجه رسانهها را جلب کرد. این سیاستمدار ایرلندی با انتشار پستی که مزین به پرچم ایران بود، موضعی قاطعانه در قبال تحولات بینالمللی اتخاذ کرد.
والاس در یادداشت خود با حمله به رویکردهای واشنگتن و تلآویو نوشت: «آنهایی که به حقوق بینالملل و حقوق بشر اهمیت میدهند، طرف ایران هستند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل دارند کارهای تروریستی و خلاف قانون میکنند. شرم بر هرکسی که از آمریکا و اسرائیل حمایت کند. زنده باد ایران.»
این اولین بار نیست که والاس علاقه و حمایت خود را از ایران در مجامع عمومی نشان میدهد؛ او پیش از این نیز در یک اقدام نمادین و جالب توجه، در جریان مسابقه حساس تیمهای میلان و رم در ورزشگاه حاضر شده و با در دست داشتن پرچم ایران، حمایت خود را از مردم کشورمان به نمایش گذاشته بود که در آن زمان بازتاب گستردهای در رسانههای ورزشی و سیاسی جهان داشت.