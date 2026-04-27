به گزارش ایلنا، با وجود تداوم گلزنی‌های ستاره لهستانی، تغییر نسل در خط حمله کاتالان‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و مدیران بارسا از همین حالا ستاره جوانی را برای رهبری خط آتش خود در نظر گرفته‌اند.

طبق ادعای گیلم بالاگه در ستون اختصاصی‌اش برای «بی‌بی‌سی اسپورت»، روبرت لواندوفسکی در پایان فصل جاری از بارسلونا جدا خواهد شد تا به دوران موفقیت‌آمیز چهار ساله خود در کاتالونیا پایان دهد. این ماشین گلزنی لهستانی از زمان ورودش در سال ۲۰۲۲، نمایشی خیره‌کننده داشت و موفق شد نزدیک به ۱۲۰ گل در تمامی رقابت‌ها به ثمر برساند. با این حال، سن و سال او به چالش بزرگی تبدیل شده؛ چرا که لواندوفسکی در آغاز فصل آینده ۳۸ ساله خواهد شد. اگرچه باشگاه برای تمدید یک‌ساله قرارداد او چراغ سبز نشان داده، اما شروط پیشنهادی شامل کاهش چشمگیر دستمزد و کم‌رنگ شدن نقش او در ترکیب اصلی، به مذاق این مهاجم خوش نیامد.

غول‌های ایتالیایی در صف انتظار برای جذب لوا

گزارش‌ها حاکی از آن است که یوونتوس و میلان، دو قطب بزرگ فوتبال ایتالیا، وارد مذاکرات جدی برای جذب رایگان لواندوفسکی در تابستان پیش رو شده‌اند. هر دو باشگاه آمادگی دارند تا نقش محوری و کلیدی که این مهاجم همچنان در سطح اول فوتبال به دنبال آن است را به او تقدیم کنند. در حالی که پیش از این صحبت‌هایی از تمایل لیگ MLS و به ویژه باشگاه شیکاگو فایر به گوش می‌رسید، اما به نظر می‌رسد این گزینه‌ها اکنون فروکش کرده‌اند؛ چرا که اولویت اصلی لواندوفسکی ماندن در قاره سبز است. انگیزه رهبری خط حمله یک غول اروپایی دیگر، محرک اصلی این ستاره کهنه‌کار برای ترک بارسلونا محسوب می‌شود.

شکار بزرگ در مادرید؛ خولیان آلوارز هدف اول بارسا

با قطعی شدن جدایی لواندوفسکی، حالا تمام تمرکز بارسلونا روی پیدا کردن یک جانشین در کلاس جهانی است. بالاگه در گزارش خود تایید کرده که خولیان آلوارز، ستاره آرژانتینی، اولویت نخست آبی‌اناری‌ها در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان است. البته صید این بازیکن با توجه به وضعیت پیچیده مالی بارسا، اصلاً کار ساده‌ای نخواهد بود. شنیده می‌شود اتلتیکومادرید برای فروش مهاجم خود مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون یورو می‌خواهد که پرداخت آن چالش بزرگی برای کاتالان‌ها خواهد بود.

گام بعدی چیست؟

با نزدیک شدن به تابستان، بارسلونا باید به سرعت ترازهای مالی خود را متعادل کند تا فضا برای ورود یک جایگزین سطح‌بالا مهیا شود. در سوی مقابل، لواندوفسکی امیدوار است در حالی که تیم هانسی فلیک برای دفاع از عنوان قهرمانی در لالیگا می‌جنگد، با خاطره‌ای خوش از بارسا خداحافظی کند. آن‌ها در ادامه رقابت‌ها، روز ۲ می به مصاف اوساسونا خواهند رفت.

