سومین برد بسکتبال سه نفره ایران

تیم ملی بسکتبال سه به سه کشورمان در ادامه درخشش خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا، نماینده فیلیپین را از پیش رو برداشت.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان بسکتبال سه به سه ایران در ادامه ماجراجویی خود در مرحله گروهی مسابقات، صبح امروز به مصاف تیم ملی فیلیپین رفتند.

بازیکنان ایران که با انگیزه‌های فراوان پا به این مسابقه گذاشته بودند، از همان ابتدا برتری خود را به حریف دیکته کردند و در نهایت موفق شدند با نمایش یک بازی کاملاً برتر، با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به پیروزی دست یابند.

این سومین نبرد ایران در این مرحله بود که با پیروزی مقتدرانه آسمان‌خراش‌های کشورمان به پایان رسید تا مسیر صعود به مراحل حذفی بیش از پیش هموار شود.

بازیکنان ایران با تکیه بر پرتاب‌های دقیق پیرامونی و تسلط در زیر سبد، اجازه خودنمایی به حریف سرسخت آسیایی را ندادند و یک برد شیرین را به نام خود ثبت کردند.

