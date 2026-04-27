پرچم ایتالیا به جای ایران در نمایشگاه جام جهانی

به گزارش ایلنا، در اقدامی عجیب و غیرحرفه‌ای در نمایشگاه جام جهانی در سیاتل، به جای پرچم ایران، پرچم ایتالیا به نمایش گذاشته شد! این در شرایطی است که ایتالیا در پلی‌آف جام جهانی حذف شد و جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب نکرد.

پیش‌تر پائولو زامپولی، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا را به فیفا ارائه کرده بود ولی فیفا و جانی اینفانتینو قاطعانه این پیشنهاد را رد کردند. فدراسیون فوتبال ایتالیا هم به طور رسمی اعلام کرد که به دنبال جایگزینی ایران نیست.

این اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها در حالی رخ می‌دهد که تیم ملی ایران به عنوان سومین تیم، جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.

