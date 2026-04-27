کواچ: هزارمین بازی را باید با برد جشن گرفت

به گزارش ایلنا، دورتموند در شبی کاملاً ویژه قدم به میدان گذاشت؛ زنبورها برای هزارمین بار در سطح اول فوتبال آلمان میزبان بودند و نمی‌خواستند جشن این شب بزرگ با تلخی همراه شود. شاگردان نیکو کواچ با نمایشی بی‌نقص و پیروزی پرقدرت ۴-۰ مقابل فرایبورگ، هم این شب تاریخی را جاودانه کردند و هم سهمیه لیگ قهرمانان را از نظر ریاضی قطعی ساختند.

نیکو کواچ که از عملکرد تیمش به شدت راضی بود، بعد از بازی به دازن گفت: «هزارمین بازی خانگی را باید با پیروزی پشت سر گذاشت و ما این کار را به تأثیرگذارترین شکل انجام دادیم. در نیمه اول گردش توپ عالی داشتیم، خطوط دفاعی حریف را شکستیم و از برتری عددی‌مان در فضاهای مختلف بهترین بهره را بردیم. این همان نمایشی بود که دوست داشتم ببینم. صعود به لیگ قهرمانان هدفی بود که از ابتدا دنبال می‌کردیم.»

یکی از چهره‌های درخشان این بازی، ساموئل ایناسیو، پدیده ۱۸ ساله دورتموند بود که کواچ تمجید ویژه‌ای از او داشت: «او پاداش تلاش‌هایش را می‌گیرد. ساموئل فقط استعداد ناب نیست؛ در تمرینات هم با جدیتی مثال‌زدنی کار می‌کند. خودش با پشتکارش این فرصت را ساخت و نشان داد کاملاً شایسته حضور در ترکیب اصلی است.»

دورتموند اکنون با خیال راحت‌تری به هفته‌های پایانی لیگ نگاه می‌کند. در شبی که فرایبورگ کاملاً مغلوب بود، دیوار زرد دوباره شاهد قدرت‌نمایی تیمی بود که با کواچ به ثبات و روزهای اوج بازگشته و با اتکا به جوانانی چون ایناسیو، آماده آغاز فصل تازه‌ای از جاه‌طلبی‌های اروپایی است.

