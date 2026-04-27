به گزارش ایلنا، برد حداقلی چلسی برابر لیدز، برای آبی‌های لندن حکم نفس تازه‌ای پس از هفته‌ها فشار و نتایج ناامیدکننده را داشت. انزو فرناندز در نیمه نخست با گلی سرنوشت‌ساز، سرنوشت مسابقه را رقم زد و بلیت حضور در فینال ومبلی را برای تیمش قطعی کرد.

نمایش شاگردان کالوم مک‌فارلن در ومبلی تفاوت محسوسی با شکست سنگین سه‌شنبه گذشته مقابل برایتون داشت؛ دیداری که به پایان دوران سه‌ماهه لیام روزنیور روی نیمکت چلسی انجامید. بازیکنان چلسی در این مسابقه با تعهد و جنگندگی بیشتری ظاهر شدند؛ چیزی که در هفته‌های پایانی دوره قبلی کمتر دیده می‌شد.

مک‌فارلن ۴۰ ساله که مأموریت دارد تیم را از بحران لیگ خارج کرده و به جام برساند، پس از بازی گفت:

«وقتی در مسیر باخت قرار می‌گیرید، شرایط سخت می‌شود، اما یک نتیجه و یک نمایش خوب می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. ما دقیقاً به دنبال همین بودیم تا فضای تیم را عوض کنیم. چلسی باید برای بردن هر مسابقه بجنگد.»

او با تمجید ویژه از انزو فرناندز افزود:

«انزو یک برنده واقعی است. او استعداد را با روحیه جنگندگی ترکیب کرده و مهره‌ای حیاتی برای ماست. در لحظات سخت تیم را جلو می‌برد. امروز فوق‌العاده بود و کاملاً شایسته عنوان بهترین بازیکن زمین.»

در سوی مقابل، دانیل فارکه که برای نخستین بار از سال ۱۹۸۷ لیدز را به نیمه‌نهایی جام حذفی رسانده بود، از حذف تیمش ابراز ناراحتی کرد:

«با ناامیدی زمین را ترک می‌کنیم. می‌خواستیم رؤیای هواداران‌مان ادامه داشته باشد. شاید از نظر آماری تیم بهتری بودیم، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم. امیدوارم برای رسیدن به نیمه‌نهایی بعدی ۴۰ سال صبر نکنیم.»

