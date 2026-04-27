به گزارش ایلنا، نراتزوری که هنوز تحت‌تأثیر بازگشت دیدنی در نیمه‌نهایی کوپا ایتالیا و صعود به فینال ۱۳ مه مقابل لاتزیو بود، در سری‌آ فرصت نزدیک‌تر شدن به قهرمانی را از دست داد. اینتر با وجود پیش افتادن ۲-۰، در نهایت به تساوی ۲-۲ رضایت داد تا اختلافش با تیم دوم جدول به ۱۰ امتیاز کاهش یابد.

پاس گل‌های فدریکو دی‌مارکو برای مارکوس تورام و یان بیسک با گل‌های جیووانی سیمئونه و پنالتی نیکولا ولاسیچ ـ که به دلیل خطای هند کارلوس آگوستو اعلام شد ـ پاسخ داده شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

کریستین کیوو پس از مسابقه به اسکای اسپورت گفت:

«حسرت زیادی وجود دارد. بازی در اختیار ما بود، اما در دقایق پایانی تحت فشار قرار گرفتیم. گل اول ما را ترساند و گل دوم هم نتیجه همان ترس بود. باید به تورینو اعتبار داد؛ آن‌ها تا آخر باور داشتند.»

این دیدار در شرایطی برگزار شد که هاکان چالهان‌اوغلو و الساندرو باستونی غایب بودند، دنزل دامفریس از روی نیمکت آغاز کرد و لائوتارو مارتینز همچنان مصدوم است. کیوو درباره وضعیت بازیکنانش توضیح داد:

«چالهان‌اوغلو کاملاً آماده نبود، دامفریس هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده و لائوتارو هم به زمان بیشتری نیاز دارد.»

فضای مسابقه همچنین تحت‌الشعاع انتشار خبر تحقیق درباره جانلوکا روکی، مسئول تعیین داوران سری‌آ، قرار گرفت. کیوو در این‌باره واکنشی کوتاه داشت و تأکید کرد: «من درباره فوتبال صحبت می‌کنم. وظیفه‌ام آماده‌سازی تیم و انتقال آرامش و انگیزه است.»

اینتر می‌تواند هفته آینده و با سه بازی باقی‌مانده، در صورت پیروزی برابر پارما در سن‌سیرو قهرمانی را قطعی کند. کیوو درباره تقابل با تیم سابقش گفت:

«هیچ احساس خاصی ندارم. فقط روی کارم تمرکز می‌کنم. این رؤیایی است که ۹ ماه پیش شروع شد و می‌خواهیم هرچه زودتر آن را کامل کنیم.»

انتهای پیام/