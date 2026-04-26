شکست اخمت برابر زنیت در شب غیبت زارع
در هفته بیستوهفتم لیگ برتر روسیه، اخمت گروزنی در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر صفر مقابل زنیت سنتپترزبورگ شکست خورد؛ مسابقهای که محمدمهدی زارع برای دومین بازی پیاپی از روی نیمکت دنبال کرد.
به گزارش ایلنا، در مسابقه ماقبل پایانی هفته بیستوهفتم لیگ برتر روسیه، تیم اخمت گروزنی از ساعت ۲۰ امشب در ورزشگاه گازپروم آرنا به مصاف زنیت سنتپترزبورگ، تیم رده دومی جدول رفت. در این دیدار محمدمهدی زارع برای دومین بازی متوالی در ترکیب اصلی قرار نداشت و کار را از روی نیمکت آغاز کرد.
یاران زارع که در چهار هفته گذشته لیگ برتر روسیه دو تساوی و دو شکست ثبت کرده بودند، در این دیدار خارج از خانه نیز موفق به کسب امتیاز نشدند و با نتیجه ۲ بر صفر مقابل زنیت مغلوب شدند.
با این نتیجه، اخمت گروزنی ۳۲ امتیازی باقی ماند و در رتبه نهم جدول قرار گرفت؛ جایگاهی که در فاصله سه هفته مانده تا پایان فصل، خطر سقوط مستقیم را از این تیم دور کرده و تنها یک امتیاز دیگر میتواند آنها را از منطقه پلیآف نیز فاصله دهد. در سوی مقابل، زنیت با این پیروزی ۵۹ امتیازی شد و همچنان در رتبه دوم جدول و در تعقیب کراسنودار ۶۰ امتیازی باقی ماند.
محمدمهدی زارع که پس از دو حضور تعویضی و دو بازی ثابت، در دیدار قبلی تیمش مقابل بالتیکا نیز فرصت بازی پیدا نکرده بود، در این مسابقه هم تا پایان روی نیمکت ماند و برابر زنیت به میدان نرفت.