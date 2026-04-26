به گزارش ایلنا، در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر روسیه، دینامو ماخاچ‌قلعه از ساعت ۱۷:۳۰ و با حضور محمدجواد حسین‌نژاد در ترکیب اصلی، در ورزشگاه اوزون آرنا میهمان کراسنودار صدرنشین بود. تیم میهمان که تنها سه روز قبل با درخشش و گلزنی حسین‌نژاد پیروزی ارزشمندی کسب کرده بود، در این مسابقه نیز شروعی طوفانی داشت و در دقیقه چهار موفق شد دروازه رقیب را باز کند.

کراسنودار برای حفظ صدرنشینی به شدت به امتیازات این دیدار نیاز داشت و پس از چند حمله پیاپی، یکی از گل‌های خورده را در نیمه نخست جبران کرد. این تیم حتی یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد، اما در ادامه با گل کوردوبا توانست بازی را کاملاً برگرداند؛ آن هم در شرایطی که دینامو ماخاچ‌قلعه ۱۰ نفره شده بود.

با وجود تلاش‌های حسین‌نژاد در خط میانی، دینامو نتوانست از گل زودهنگام خود محافظت کند و در نهایت با شکست ۲–۱ زمین را ترک کرد تا در امتیاز ۲۴ و جایگاه چهاردهم جدول باقی بماند.

