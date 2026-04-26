اخراج جنجالی ادرسون در دربی استانبول

به گزارش ایلنا، دربی پرهیجان استانبول میان گالاتاسارای و فنرباغچه در نیمه دوم با اتفاقی جنجالی همراه شد. در دقیقه ۶۰ مسابقه، داور دیدار یک ضربه پنالتی به سود گالاتاسارای اعلام کرد؛ تصمیمی که با واکنش تند ادرسون، دروازه‌بان فنرباغچه، همراه شد.

یاسین کول، داور مسابقه، چندین بار از سنگربان برزیلی خواست روی خط دروازه قرار بگیرد، اما ادرسون که به شدت معترض بود، به سمت داور رفت و به اعتراض‌های خود ادامه داد. در نهایت داور در دقیقه ۶۳ کارت زرد دوم را به او نشان داد تا دروازه‌بان فنرباغچه با کارت قرمز از زمین اخراج شود.

ادرسیون حتی پس از اخراج نیز حاضر به ترک زمین نبود و به اعتراض‌هایش ادامه داد؛ موضوعی که واکنش هم‌تیمی‌هایش را هم به دنبال داشت. میلان اشکرینیار، مدافع فنرباغچه، با عصبانیت به سمت او رفت و از او خواست هرچه سریع‌تر زمین را ترک کند.

پس از خروج ادرسون، مرت گونوک به جای او وارد زمین شد تا مقابل پنالتی بایستد، اما باریش آلپر ییلماز با ضربه‌ای دقیق توپ را به گل تبدیل کرد تا گالاتاسارای با نتیجه ۲ بر صفر پیش بیفتد. ییلماز پس از گلزنی پیراهنش را از تن درآورد و در میان تشویق هواداران جشن گرفت؛ شادی‌ای که با دریافت کارت زرد همراه شد.

فنرباغچه که حالا ۱۰ نفره شده بود، در شرایطی دشوار به دنبال بازگشت به بازی بود؛ مأموریتی که با توجه به روند مسابقه چندان آسان به نظر نمی‌رسید.

