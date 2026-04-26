تورینو ۲-۲ اینتر ؛ جشن قهرمانی به تأخیر افتاد
اینتر برای برگزاری جشن قهرمانی اسکودتو باید کمی بیشتر صبر کند، چرا که با وجود برتری ۲-۰ مقابل تورینو، در نهایت به تساوی ۲-۲ رضایت داد.
به گزارش ایلنا، نراتزوری پس از یک هفته فوقالعاده به این مسابقه رسیده بود؛ آنها با اختلاف ۱۲ امتیازی در صدر جدول سری Aقرار داشتند و سپس با بازگشتی دیدنی، از شکست ۲-۰ مقابل کومو، پیروزی ۳-۲ به دست آوردند و به فینال کوپا ایتالیا مقابل لاتزیو در تاریخ ۱۳ مه رسیدند.
لوئیس انریکه به لائوتارو مارتینز در لیست مصدومان اضافه شد، در حالی که به الساندرو باستونی، هاکان چالهاناوغلو و دنزل دامفریس استراحت داده شد. تورینو نیز در سه بازی اخیر شکست نخورده بود؛ اگرچه تینو آنجورین و زکریا ابوخلال غایب بودند، اما دووان زاپاتا و آردیان اسماعیلی بازگشته بودند.
سکوی کوروا ماراتونا خالی بود، زیرا اولتراهای تورینو در اعتراض به باشگاه و رئیس آن، اوربانو کایرو، اعتصاب کرده و بیرون ورزشگاه تجمع کرده بودند.
در اولین موقعیت جدی اینتر، مانوئل آکانجی روی یک کرنر کوتاه ضربه سری زد که از کنار تیر دور به بیرون رفت، و سائول کوکو هم پس از اشتباه کارلوس آگوستو در بازیسازی، توپ را به بالای دروازه زد.
در دقیقه ۲۳ مارکوس تورام با ضربه سر از فاصله نزدیک گل اول را زد. این گل حاصل پاس گل رکوردشکن دیمارکو بود؛ هفدهمین پاس گل او در این فصل سری A. این مدافع ایتالیایی با سانتری دقیق از سمت چپ، رکورد ۱۶ پاس گل پاپو گومز در فصل ۲۰-۲۰۱۹ با آتالانتا را شکست.
پیوتور زیلینسکی با والی از پشت محوطه جریمه توپ را به بیرون زد، اما اینتر در ابتدای نیمه دوم دو موقعیت بزرگ داشت. ابتدا آلبرتو پالئاری ضربه دیمارکو را مهار کرد و سپس انزو ابوسه با تکلی نجاتبخش مانع از گلزنی متئو دارمیان در ریباند شد.
سپس اسماعیلی جلوی ضدحمله تورام را گرفت، اما اینتر روی همان کرنر به گل دوم رسید؛ در دقیقه ۶۱ ضربه سر یان بیسک پس از برخورد به تیر وارد دروازه شد. باز هم پاس گل از دیمارکو بود تا او رسماً رکورددار مطلق شود.
سپس اسماعیلی بار دیگر با تکلی حیاتی جلوی تکبهتک شدن فرانچسکو پیو اسپوزیتو را گرفت، اما تورینو با گلی زیبا یکی را جبران کرد. جیووانی سیمئونه روی پاس عمقی حرکت کرد، با یک پاس زیبا را به امیرهان ایلخان رساند و سپس روی پاس برگشتی، با ضربهای چیپ و تماشایی از بالای سر یان زومر گلزنی کرد.
لحظاتی بعد، تورینو نزدیک بود بازی را مساوی کند، اما ضربه سیمئونه از فاصله نزدیک کمی بیرون رفت. سپس الیو نیه شوت خطرناکی زد که زومر با واکنشی عالی آن را مهار کرد.
در دقیقه ۷۹ ضربه سر زاپاتا از فاصله نزدیک به دست کارلوس آگوستو برخورد کرد و پس از بازبینی ویایآر، پنالتی اعلام شد. نیکولا ولاسیچ این ضربه را تبدیل به گل کرد.
در نهایت این بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. اینتر در صدر جدول ۷۹ امتیازی شد. در حالی که تنها چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده است.