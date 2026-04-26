تأثیر غیبت کمپانی بر نیمهنهایی پاریس
در آستانه دیدار رفت نیمهنهایی لیگ قهرمانان مقابل پاریسنژرمن، غیبت ونسان کمپانی روی نیمکت بایرن مونیخ به یکی از بحثهای داغ رسانههای آلمانی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی که با سخنرانی پرشور خود در بین دو نیمه دیدار مقابل ماینتس نقش مهمی در بازگشت بایرن ایفا کرد، حالا به دلیل محرومیت نمیتواند در بازی حساس سهشنبه شب در پاریس تیمش را از کنار زمین هدایت کند؛ موضوعی که نگرانیهایی را در آلمان ایجاد کرده است.
والتر ام استراتن، کارشناس نشریه بیلد، در برنامه «بیلد اسپورت» این غیبت را یک ضعف جدی دانست و گفت: «به نظر من این مسئله دستکم گرفته میشود. کمپانی میتواند جلسه نهایی را در هتل برگزار کند، اما در ورزشگاه و بهخصوص در بین دو نیمه اجازه صحبت با تیم را ندارد. ما در ماینتس دیدیم که حضور او در رختکن چقدر تعیینکننده بود.»
در مقابل، مارکوس بابل، ستاره سابق بایرن و قهرمان اروپا، دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است تاثیر صحبتهای کمپانی همچنان در ذهن بازیکنان باقی مانده است: «فکر نمیکنم این موضوع مشکل بزرگی باشد. آن پیروزی در ماینتس مهم بود تا بازیکنان باور کنند که تسلیم نمیشوند. این ذهنیت برای بازی سهشنبه هم همراهشان خواهد بود.»
بابل همچنین تأکید کرد که کادر فنی بایرن توان جبران این غیبت را دارد: «کمپانی رهبر تیم است، اما دستیارانش نقش پررنگی در برنامهریزی تمرینات دارند. اگر محرومیت طولانی بود، شاید تردید داشتم، اما برای یک بازی؟ بازیکنان بهانه نمیآورند و نمیخواهند سرمربیشان را تنها بگذارند.»
در این میان، برخی به ماجرای مشهور خوزه مورینیو در سال ۲۰۰۵ اشاره کردهاند که با وجود محرومیت، مخفیانه وارد رختکن چلسی شد و حتی برای فرار از دید ناظران یوفا در سبد لباس پنهان شد. با این حال، بابل با لحنی طنزآمیز این سناریو را برای کمپانی بعید دانست و گفت: «ایده جالبی است، اما بعید میدانم یوفا فریب بخورد!»
حالا باید دید غیبت کمپانی در کنار زمین، در جدال بزرگ پاریس به ضرر باواریاییها تمام خواهد شد یا بازیکنان بایرن با انگیزهای مضاعف برای سرمربی محروم خود خواهند جنگید.