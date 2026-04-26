برنامه کامل آمادهسازی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶
فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد تیم ملی این کشور پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، روز ۲۸ می در یک دیدار دوستانه به مصاف روسیه میرود و سپس راهی آمریکا خواهد شد تا دو مرحله نهایی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال مصر از نهاییشدن توافق برای برگزاری یک دیدار دوستانه پیش از سفر این تیم به ایالات متحده جهت شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد. طبق گزارش رسانههای مصری، فراعنه روز ۲۸ می (۷ خرداد) و در پایان مرحله نخست اردو، مقابل روسیه قرار خواهند گرفت.
برنامه آمادهسازی مصر در سه مرحله طراحی شده است. مرحله اول در قاهره برگزار میشود، اما زمان دقیق آغاز آن هنوز مشخص نیست؛ چرا که احتمال تعویق یکهفتهای رقابتهای لیگ مصر به دلیل برگزاری فینال جام کنفدراسیون آفریقا، تاریخ آغاز اردوی تیم ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس برنامه تدوینشده، تیم ملی مصر روز ۳۰ می (۹ خرداد) قاهره را ترک کرده و وارد آمریکا خواهد شد تا مرحله دوم تمرینات را از ۳۱ می در ایالت اوهایو آغاز کند. این مرحله تا دیدار تدارکاتی با برزیل در تاریخ ۶ ژوئن ادامه خواهد داشت.
در ادامه، کاروان مصر از اوهایو راهی سیاتل میشود تا مرحله سوم و پایانی آمادهسازی را آغاز کند؛ مرحلهای که تا نخستین بازی این تیم در جام جهانی برابر بلژیک در تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) در همان شهر ادامه خواهد یافت.
رسانههای مصری همچنین گزارش دادهاند حسام حسن، سرمربی تیم ملی، با برگزاری هرگونه دیدار دوستانه پس از بازی با برزیل مخالفت کرده تا از احتمال بروز مصدومیت در آستانه مسابقات رسمی جلوگیری شود.