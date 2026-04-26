دورتموند 4-0 فرایبورگ ؛ بلیت چمپیونزلیگ گرفته شد

به گزارش ایلنا، شاگردان نیکو کواچ پس از دو شکست متوالی که کمی هواداران را نگران کرده بود، امشب با توپ پر به میدان آمدند و با پیروزی قاطع ۴-۰ مقابل فرایبورگ، خط بطلانی بر تمام تردیدها کشیدند. با این برد، زردپوشان وستفالن در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت‌ها، جایگاه خود را در رتبه‌های بالای جدول تثبیت کردند و حالا با خیالی آسوده به فکر برنامه‌ریزی برای فصل آینده معتبرترین تورنمنت باشگاهی جهان، لیگ قهرمانان، هستند.

طوفان دورتموند از همان دقایق ابتدایی شروع شد. ماکسیمیلیان بایر در دقیقه ۸ قفل دروازه حریف را شکست و تنها ۶ دقیقه بعد، سرهو گیراسی با شم گلزنی بالای خود اختلاف را به عدد دو رساند.

این پایان کار در نیمه اول نبود و رامی بن سبعینی در دقیقه ۳۲ تیر خلاص را بر پیکر فرایبورگِ بی‌رمق شلیک کرد تا بازی در نیمه نخست به نوعی تمام شود.

کواچ، مربی دورتموند، در بین دو نیمه به شبکه‌ دازن گفت: «از ثانیه اول فشار آوردیم، موقعیت ساختیم و به چیزی که لیاقتش را داشتیم رسیدیم.»

در نیمه دوم، فرایبورگ سعی کرد کمی از زیر فشار خارج شود و حتی توسط لوکاس کوبلر به گل رسید، اما بررسی ویدئویی نشان داد که او در موقعیت آفساید ضربه سر خود را وارد دروازه کرده است. در نهایت، فابیو سیلوا که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۸۷ گل چهارم را به ثمر رساند تا شب رویایی دورتموند تکمیل شود.

یکی از نکات ویژه این مسابقه، اولین حضور ساموئل ایناسیو در ترکیب اصلی دورتموند بود. ستاره ۱۸ ساله و ملی‌پوش تیم‌های پایه ایتالیا که پیش از این سه بار به عنوان یار تعویضی به میدان رفته بود، نمایش درخشانی داشت و در دقیقه ۷۴ در زمان تعویض، با تشویق ایستاده و پرشور تماشاگران سیگنال ایدونا پارک بدرقه شد.

در سمت مقابل، فرایبورگ که همچنان تحت تأثیر شکست تلخ و دراماتیک نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل اشتوتگارت بود، نشانی از تیم همیشگی نداشت. غیبت ستاره‌هایی مثل ماتیاس گینتر، یوهان منزامبی و یوئیتو سوزوکی نشان داد که تیم کریستین استرایش با بحران خستگی و مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند. آن‌ها حالا باید به سرعت ریکاوری کنند؛ چرا که پنجشنبه شب در مرحله نیمه‌نهایی لیگ اروپا میهمان اسپورتینگ براگا خواهند بود و برای زنده نگه داشتن رویای قهرمانی، به پیروزی نیاز دارند.

انتهای پیام/