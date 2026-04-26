پنالتی از دست رفته تالیسکا در دربی داغ استانبول

به گزارش ایلنا، هفته سی‌ویکم سوپرلیگ ترکیه با یکی از حساس‌ترین دربی‌های استانبول میان گالاتاسارای و فنرباغچه همراه شد؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم در جدول، اهمیت ویژه‌ای در کورس قهرمانی دارد.

در دقیقه ۱۱ مسابقه و در اوج حملات فنرباغچه، یاسین کول داور بازی برخورد داوینسون سانچز با سیدیکی شریف را پنالتی اعلام کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید بازیکنان گالاتاسارای روبه‌رو شد اما در نهایت پابرجا ماند.

دو دقیقه بعد اندرسون تالیسکا پشت ضربه ایستاد تا تیمش را پیش بیندازد، اما ستاره برزیلی در میان فشار شدید هواداران میزبان، ضربه پای چپ خود را به گوشه دروازه زد که با اختلافی اندک از کنار تیرک عمودی بیرون رفت.

از دست رفتن این موقعیت طلایی، فضای ورزشگاه را به سود گالاتاسارای تغییر داد و تالیسکا که می‌توانست با گلزنی در این صحنه به قهرمان فنرباغچه تبدیل شود، حالا باید ادامه مسابقه را زیر فشار سنگین دنبال کند.

