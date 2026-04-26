خرمگاه: بازی با اربیل سرنوشتساز است
محمد خرمگاه پیش از دیدار حساس الطلبه مقابل اربیل از دشواری این مسابقه، غیبت منصوریان و مشکلات ناشی از مصدومیت بازیکنان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد خرمگاه، مربی الطلبه و دستیار علیرضا منصوریان، پیش از دیدار حساس تیمش برابر اربیل درباره شرایط این مسابقه توضیح داد؛ دیداری که منصوریان به دلیل محرومیت نمیتواند از کنار زمین شاگردانش را هدایت کند.
او با اشاره به اهمیت این بازی گفت: «دیدار با اربیل بسیار سخت است، چون یکی از رقبای مستقیم ما و از مدعیان جدی قهرمانی محسوب میشود. باید برد بازی رفت را فراموش کنیم و تمام تمرکزمان روی این مسابقه باشد، چون پیروزی میتواند تأثیر بزرگی در جدول داشته باشد.»
خرمگاه در تحلیل حریف افزود: «اربیل کادر فنی باتجربهای دارد و این موضوع کار را برای ما دشوارتر میکند، اما آمادهایم و ارزش کسب یک نتیجه مثبت را بهخوبی میدانیم.»
او همچنین از شرایط مصدومان تیم خبر داد و گفت: «مصدومیتها بهویژه در خط دفاعی اذیتمان کرده است. ماسیس و دینس نداسی احتمالاً به این مسابقه نمیرسند. محمد مزهر هم تازه از مصدومیت برگشته و بعید است بتواند تمام بازی را انجام دهد.»
دستیار منصوریان در پایان درباره محرومیت سرمربی تیم واکنش نشان داد و گفت: «به نظر ما داور هم باید جریمه میشد، چون صحنه کاملاً مشخص بود. منصوریان فقط قصد هدایت بازیکنان را داشت، نه ترک زمین. متأسفانه کسی که اشتباه کرد همچنان در حال کار است، اما فردی که مورد ظلم قرار گرفت، محروم شده است.»