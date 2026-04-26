به گزارش ایلنا، لخ پوزنان پیش از دیدار حساس مقابل لگیا با ۴۹ امتیاز و تنها به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به گورنیک زابژه در صدر جدول لیگ اکستراکلاسا قرار داشت و در حضور بیش از ۴۱ هزار هوادار خود به دنبال حفظ صدرنشینی بود؛ هدفی که با درخشش علی قلی‌زاده خیلی زود رنگ واقعیت گرفت.

این وینگر ایرانی که در هفته‌های اخیر نیز نمایش مؤثری برای تیمش داشت، تنها سه دقیقه پس از آغاز مسابقه دروازه لگیا را باز کرد. لخ پوزنان با شروعی تهاجمی و پاس‌های متوالی جریان بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۳ روی یک حرکت تیمی از سمت چپ، با پاس پاتریک والِمارک و ضربه سرضرب و تماشایی پای چپ قلی‌زاده به گوشه دروازه به گل نخست رسید.

قلی‌زاده که پیش از این در ۱۷ بازی لیگ پنج گل و چهار پاس گل ثبت کرده بود، پس از گلزنی با شادی خاصی مقابل هواداران تیمش جشن گرفت. در ادامه، شرایط بازی برای میزبان بهتر هم شد؛ چرا که لگیا در دقیقه ۲۱ با اخراج رافائل آگوستینیاک پس از بازبینی صحنه توسط VAR، ۱۰ نفره شد.

برتری عددی باعث شد لخ پوزنان فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کند. در دقیقه ۳۱ ارسال دقیق قلی‌زاده از جناح چپ با ضربه پشت سر میشل گورگول به میکائیل ایساک رسید و این بازیکن گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

حملات لخ پوزنان ادامه داشت و گورگول در دقیقه ۳۸ روی ریباند گل سوم را زد. چهار دقیقه بعد نیز ایساک با استفاده از پاس در عمق پریرا و شوتی محکم اختلاف را بیشتر کرد تا میزبان با برتری پرگل راهی رختکن شود.

