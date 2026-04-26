ضربه نگران‌کننده به سر نیکو پاز؛

ستاره کومو بینایی‌اش را از دست داد؟

ستاره کومو بینایی‌اش را از دست داد؟
نیکو پاز در دیدار کومو مقابل جنوا پس از برخورد شدید از ناحیه سر مصدوم شد و برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان انتقال یافت؛ اتفاقی که نگرانی‌هایی درباره وضعیت او و حتی احتمال از دست دادن جام جهانی ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا،  نیکو پاز، ستاره جوان کومو که فصل درخشانی را پشت سر می‌گذارد، در جریان دیدار تیمش برابر جنوا پس از برخوردی شدید از ناحیه سر نتوانست به بازی ادامه دهد و از زمین مسابقه خارج شد؛ اتفاقی که نگرانی زیادی در میان بازیکنان و کادر فنی ایجاد کرد.

سرمربی کومو پس از پایان مسابقه در کنفرانس خبری با ابراز نگرانی از وضعیت این بازیکن گفت: «نیکو اکنون در بیمارستان بستری است و تیم پزشکی در حال بررسی شرایط اوست. ضربه به سر موضوع ساده‌ای نیست و باید منتظر نتایج آزمایش‌ها بمانیم تا میزان دقیق آسیب مشخص شود.»

پاز که پس از جدایی از رئال مادرید به کومو پیوست، در این فصل به یکی از بازیکنان کلیدی تیمش در لیگ ایتالیا تبدیل شده است. او در بازی مقابل جنوا نیز عملکرد خوبی داشت اما برخورد ناگهانی باعث شد بازی برایش به شکل تلخی پایان یابد.

این هافبک آرژانتینی که اخیراً با درخشش در ترکیب تیم ملی کشورش نیز مورد توجه قرار گرفته، حالا باید منتظر نظر نهایی پزشکان برای زمان بازگشت به میادین باشد. در همین حال، نگرانی‌هایی در میان هواداران فوتبال و به‌ویژه آرژانتینی‌ها درباره احتمال از دست دادن جام جهانی توسط این بازیکن مطرح شده است.

باشگاه کومو اعلام کرده طی ساعات آینده بیانیه‌ای رسمی درباره وضعیت جسمانی و مدت احتمالی دوری نیکو پاز از میادین منتشر خواهد کرد. غیبت احتمالی او می‌تواند ضربه‌ای جدی به برنامه‌های تاکتیکی کومو در ادامه فصل وارد کند.

