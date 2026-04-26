صعود چلسی به فینال جام حذفی با گل یاغی آرژانتینی
تیم فوتبال چلسی حریف منچسترسیتی در فینال رقابت‌های جام حذفی انگلیس شد.

به گزارش ایلنا، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس، از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه تیم‌های منچسترسیتی و لیدز در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به مصاف هم رفتند که در پایان تیم چلسی با نتیجه یک بر صفر حریفش را شکست داد و حریف منچسترسیتی در دیدار نهایی لقب گرفت.

تنها گل این مسابقه را انزو فرناندز هافبک آرژنتینی چلسی در دقیقه 23 به ثمر رساند.

این بازیکن در حالی موفق به گلزنی شد که طی هفته‌های گذشته جنجالی‌ترین بازیکن تیمش بود. انزو چندی قبل با ابراز علاقه به حضور در مادرید و زیر سوال بردن برخی سیاست‌های چلسی، حتی از ترکیب کنار گذاشته شد و یکی از حاشیه‌دارهای تیمش لقب گرفت.

چلسی در حالی امروز به برتری رسید که چند روز قبل لیام روسنیر سرمربی خود را پس از 5 باخت پیاپی اخراج شد. در واقع برد امروز، هم چلسی را به فینال رساند، هم از بحران خارج کرد.

بدین ترتیب تیم‌های منچسترسیتی و چلسی روز 26 اردیبهشت ماه فینال جام حذفی را برگزار خواهند کرد.

 

