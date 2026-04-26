اقدام جالب تمیروف در بحران مالی باشگاه اربیل
مهاجم تیم اربیل عراق در شرایطی که بازیکنان این تیم چند ماه حقوق نگرفتهاند، از دریافت دستمزد خود صرفنظر کرد تا ابتدا مطالبات بازیکنان داخلی پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانههای عراقی، باشگاه اربیل که در حال حاضر در رده سوم جدول لیگ ستارگان عراق قرار دارد با مشکلات مالی روبهرو شده و این مسئله روی پرداخت حقوق بازیکنان تأثیر گذاشته است. گفته میشود بازیکنان این تیم حدود چهار ماه است دریافتی نداشتهاند؛ موضوعی که بیشتر بازیکنان عراقی تیم را تحت تأثیر قرار داده است.
در این شرایط تمیروف، مهاجم خارجی اربیل، به مدیران باشگاه اعلام کرده که ابتدا مطالبات بازیکنان داخلی پرداخت شود و او فعلاً از دریافت دستمزدش صرفنظر میکند. این در حالی است که او یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم به شمار میرود و با عملکرد خوب خود در صدر جدول گلزنان لیگ عراق قرار دارد.
طبق این گزارش، تمیروف این تصمیم را با توجه به تفاوت شرایط حقوقی بازیکنان گرفته است؛ چرا که بازیکنان خارجی میتوانند از طریق فیفا مطالبات خود را پیگیری کنند، اما بازیکنان داخلی چنین مسیر سادهای در اختیار ندارند.
این مهاجم ۲۷ ساله که سابقه بازی در پرسپولیس و پیکان را هم در کارنامه دارد، از ابتدای فصل جاری به اربیل پیوسته و با به ثمر رساندن ۲۳ گل به آقای گل بلامنازع لیگ عراق تبدیل شده است. با این حال، اقدام اخیر او بیش از گلهایش در رسانههای آسیایی بازتاب داشته است.